Đại hội XIV của Đảng: Báo Nhật thông tin đậm báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày

Báo Nikkei Asia chiều 20/1 đăng bài về Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh chụp màn hình

Theo Nikkei Asia, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030. Nghị quyết Đại hội XIII đặt mục tiêu đến năm 2030 – thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – đưa đất nước trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại, đạt thu nhập trung bình cao, với GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD, tăng mạnh so với mức gần 5.000 USD năm 2025. Báo trên đánh giá Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP khoảng 8% trong năm qua, mức cao thứ hai trong vòng 15 năm, đồng thời đang triển khai cuộc cải cách sâu rộng nhất trong 4 thập kỷ, nhằm đẩy nhanh thực thi chính sách, tinh gọn bộ máy và cải tổ đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bài báo cũng dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm về công cuộc Đổi mới khởi xướng từ năm 1986, khẳng định đường lối Đổi mới của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Nikkei Asia kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chưa bao giờ nguyện ước về một đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với nhân dân Việt Nam như hiện nay, song đi kèm là những thách thức lớn, yêu cầu khắt khe và sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng trong bối cảnh khu vực và toàn cầu biến động nhanh chóng.




