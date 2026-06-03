Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Đại hội có sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Sáng 3/6, Đại hội chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trong sáng 3/6, Đại hội tiến hành Phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, quy chế Đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày tổng quát Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và xác định các nội dung thảo luận.

Chiều 3/6, Đại hội bước vào Phiên thứ hai thảo luận theo 5 chủ đề: Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân; Đổi mới toàn diện công tác tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay; Triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Sáng 4/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.