Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới

Sáng 16/6, Đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sau đó, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội, báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; phổ biến các quy định trong quá trình Đại hội.

Chiều cùng ngày, Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; hướng dẫn, điều hành thảo luận dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VII; nghe báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh khóa VIII; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII.

Theo chương trình, sáng 17/6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể. Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân, nhân dân cả nước; đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động, công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VIII; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phù hợp với tình hình mới; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII gồm những người có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Với nền tảng truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho tổ chức Hội; tạo động lực để các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.



Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin Đại hội./.