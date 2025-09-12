Tin tức
Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ VI: Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước ở đơn vị 3 lần Anh hùng
* Khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ
Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh: Trong 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành; đặt thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ chủ chốt trong các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình trong các phong trào thi đua; những cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực công tác.
“Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI được tổ chức đúng vào dịp ngành ta đang vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 – 15/9/2025). Truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, sự hy sinh quên mình của gần 260 nhà báo liệt sỹ là những tấm gương, những bài học lịch sử để những người làm báo hôm nay không ngừng thi đua, phấn đấu, có những sản phẩm báo chí chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, lan tỏa ra thế giới”, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang xúc động nói.
Từ các phong trào thi đua do Tổng giám đốc phát động, tinh thần thi đua yêu nước đã lan tỏa đến các đơn vị và từng viên chức, người lao động của TTXVN. Mỗi khối một phong trào, mỗi đơn vị một mục tiêu phấn đấu. Các phong trào thi đua góp phần khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ để mỗi người làm báo thông tấn cùng góp sức vào nhiệm vụ chung của ngành, xây dựng TTXVN vững vàng với vị thế Trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước.
"Đến nay, chúng ta có thể tự hào rằng TTXVN đã và đang khẳng định được vai trò tiên phong, chủ lực trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, đồng hành cùng đất nước trong công cuộc xây dựng và phát triển, phản ánh toàn cảnh thế giới, thể hiện sự hiện diện của phóng viên trên khắp cả nước và khắp 5 châu lục", Tổng giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TTXVN, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên trong ngành đã không ngừng thi đua, phấn đấu, đạt những thành tích xuất sắc, góp sức vào thành công chung của TTXVN.
Thông tin với Đại hội, Tổng giám đốc TTXVN cho biết, nhân dịp tròn 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba về thành tích “có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, sự cống hiến miệt mài của đội ngũ những người làm báo TTXVN qua các thời kỳ.
Đại hội xác định, giai đoạn 2025–2030, phong trào thi đua của TTXVN tập trung vào 6 nội dung. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là nguồn thông tin chính thống, dòng thông tin chủ lưu của Đảng và Nhà nước.Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của tin thông tấn, bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu trong hệ thống thông tin, báo chí của đất nước, là nguồn thông tin chính thức của Việt Nam đối với dư luận quốc tế và trong nước.
Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, tăng số lượng phát hành các ấn phẩm báo chí của TTXVN, mở rộng, phát triển các hình thức dịch vụ, nâng cao vị thế và tạo doanh thu cho ngành. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tăng doanh thu của hệ thống bán tin qua mạng.
Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với các hãng truyền thông, thông tấn quốc tế, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao uy tín của TTXVN trên trường quốc tế. Thực hiện tốt các mặt công tác nhân sự, chế độ chính sách, quản lý…
Tăng cường công tác khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác để động viên phong trào thi đua; tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng để đưa công tác thi đua vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn 2020–2025.
Ngành cũng đề ra 6 giải pháp đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, trong đó nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể ở mỗi đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Tinh thần thi đua phải thể hiện trong việc hoàn thành xuất sắc các công tác chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Phát động các phong trào thi đua thiết thực với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể để dấy lên phong trào thi đua trong toàn ngành TTXVN trong giai đoạn mới.
Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Tăng cường khen thưởng đột xuất, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nhằm động viên, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của mọi người trong phong trào thi đua.
Xây dựng các hạt nhân và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Phát hiện những nhân tố tích cực để biểu dương, khen thưởng kịp thời và tuyên truyền nhân rộng điển hình để mọi người học tập…
* Khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi
Phát huy truyền thống Anh hùng, trong 5 năm qua, TTXVN ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Toàn thể viên chức, người lao động và các đơn vị trong ngành phấn đấu “Lao động quên mình, sáng tạo, không ngừng đổi mới, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Phong trào thi đua đã khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi ở các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong ngành.
Đặc biệt, đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN với nội dung “Phát huy truyền thống anh hùng, viên chức, người lao động TTXVN nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm, tinh thần làm chủ, hăng say lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp phát triển của TTXVN” do Tổng giám đốc TTXVN phát động đã được toàn thể viên chức, người lao động trong ngành nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.
Các cấp ủy đảng, các đơn vị của TTXVN đã nhận thức rõ vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và sự phối hợp của các đoàn thể quần chúng trong công tác thi đua, khen thưởng.
TTXVN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của đơn vị mình sao cho phát huy chất lượng của phong trào thi đua một cách tốt nhất, đặc biệt chú trọng tới mục tiêu “Năng suất nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất”. Các đơn vị làm công tác thông tin còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến trong cả nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm của TTXVN.
TTXVN đã kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của ngành, 100% các đơn vị trong ngành thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị. Hằng năm, TTXVN đều tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua và trao các phần thưởng thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, tổ chức phát động thi đua, hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi đua theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Từ các phong trào thi đua do Tổng giám đốc TTXVN phát động, các đơn vị, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng của TTXVN đã tổ chức triển khai với khí thế sôi nổi, đề ra nhiều nội dung thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, có nhiều biện pháp thực hiện cụ thể nhằm xây dựng phong trào thi đua có chất lượng, hiệu quả, thiết thực.
Thông qua phong trào thi đua, năng suất, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt, hệ số truy cập các bản tin của TTXVN tăng hằng năm. TTXVN đã phát được nhiều tin tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trong nước và thế giới cung cấp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và định hướng dư luận.
* Không ngừng đổi mới hình thức, nội dung và công tác chỉ đạo thông tin
Kịp thời nắm bắt những xu thế phát triển của báo chí hiện đại, sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông, TTXVN đã không ngừng đổi mới hình thức thông tin, đổi mới nội dung thông tin, đổi mới trong chỉ đạo thông tin, nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.
Từ những cải tiến, sáng kiến của phong trào thi đua yêu nước, thông tin của TTXVN đã có sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội, đối ngoại và thông tin tham khảo phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng trong và ngoài nước.
Các tờ báo đã thay đổi thời gian phát hành, tăng trang, tăng kỳ, phát hành thêm ấn phẩm mới, thêm chuyên trang, chuyên mục mới, cập nhật những vấn đề thời sự được bạn đọc quan tâm, tổ chức các hoạt động sự kiện nhằm quảng bá và nâng cao vị thế của tờ báo, các ấn phẩm...
Bên cạnh báo in, các báo đã phát triển mạnh mẽ các nền tảng số như báo điện tử, truyền hình và mạng xã hội. Báo Tin tức, Thể thao & Văn hóa, VietnamPlus, Việt Nam News, Le Courrier du Vietnam, Báo ảnh Việt Nam, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Truyền hình Thông tấn đã có các kênh mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook, Zalo, Instagram, với hàng triệu lượt theo dõi và tương tác mỗi tháng.
Với mục tiêu phát triển mạnh và đa dạng các loại hình, sản phẩm thông tin, trong giai đoạn 2020–2025 đã có hàng chục chuyên trang, chuyên đề thông tin mới ra đời, đáng chú ý như: Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trang thông tin đặc biệt Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; chuyên trang Chính sách & Cuộc sống; chuyên trang Nhân vật - Sự kiện; chuyên trang Việt Nam hạnh phúc cũng như các chuyên trang về SEA Games, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam - Kỷ nguyên mới...
Bên cạnh đó, với 5 ban biên tập tin và 2 trung tâm thông tin, hệ thống 93 cơ quan thường trú trong và ngoài nước (nay là 64 cơ quan thường trú trong và ngoài nước) và các đơn vị báo chí, xuất bản, thông tin của TTXVN đã phản ánh đầy đủ, đúng định hướng, kịp thời, chuẩn xác các sự kiện quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh; phản ánh kịp thời những vấn đề của Việt Nam dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; thể hiện lập trường của Việt Nam về các vấn đề trong nước, khu vực và quốc tế; đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền đối nội, đối ngoại của đất nước.
Năm năm qua, trung bình mỗi năm, TTXVN cung cấp hơn 197.440 tin, bài và 182.820 ảnh qua mạng thông tin dịch vụ Internet tới các cơ quan báo chí và các tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, thông tin chính trị–xã hội gần 144.800 tin, bài; thông tin kinh tế (thời sự kinh tế Việt Nam) hơn 54.500 tin, bài; thông tin quốc tế gần 332.200 tin, bài (tin của Ban biên tập tin Thế giới và tin thời sự kinh tế thế giới, tin kinh tế tham khảo); thông tin đối ngoại gần 258.260 tin, bài bằng các ngữ Anh, Trung, Pháp, Nga và Tây Ban Nha; phát hơn 16.000 chuyên đề ảnh phục vụ các sự kiện nổi bật; thực hiện 73 cuộc trưng bày, triển lãm ảnh; thực hiện gần 11.4560 đồ họa tĩnh và hơn 3.460 đồ họa tương tác, trong đó có hàng nghìn đồ họa được chuyển 5 ngữ phục vụ thông tin đối ngoại.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TTXVN, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động hãy phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hăng hái thi đua với nội dung “Phát huy sức mạnh toàn ngành, TTXVN nỗ lực đổi mới, sáng tạo đưa TTXVN phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường của đất nước”.
Để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa mỗi tập thể, đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo đổi mới công tác, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của toàn ngành trong tình hình mới. Mỗi viên chức, người lao động phát huy ý thức và trách nhiệm, tinh thần làm chủ, cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự phát triển TTXVN, Tổng giám đốc TTXVN nhắn nhủ.
“Với những thành tích đã đạt được và phát huy truyền thống Anh hùng của TTXVN, chúng ta tin tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, trong kỷ nguyên mới, phong trào thi đua của TTXVN sẽ có nhiều khởi sắc, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều sáng kiến đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành được Đảng và Chính phủ giao”, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh.
Tại Đại hội thi đua yêu nước, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN.
Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu của TTXVN đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 80 năm truyền thống TTXVN, giải thể thao chào mừng 80 năm truyền thống TTXVN./.