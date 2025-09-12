Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ VI: Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước ở đơn vị 3 lần Anh hùng

Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN phát động thi đua và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

* Khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh: Trong 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành; đặt thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ chủ chốt trong các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình trong các phong trào thi đua; những cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực công tác.

“Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI được tổ chức đúng vào dịp ngành ta đang vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 – 15/9/2025). Truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, sự hy sinh quên mình của gần 260 nhà báo liệt sỹ là những tấm gương, những bài học lịch sử để những người làm báo hôm nay không ngừng thi đua, phấn đấu, có những sản phẩm báo chí chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, lan tỏa ra thế giới”, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang xúc động nói.

Từ các phong trào thi đua do Tổng giám đốc phát động, tinh thần thi đua yêu nước đã lan tỏa đến các đơn vị và từng viên chức, người lao động của TTXVN. Mỗi khối một phong trào, mỗi đơn vị một mục tiêu phấn đấu. Các phong trào thi đua góp phần khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ để mỗi người làm báo thông tấn cùng góp sức vào nhiệm vụ chung của ngành, xây dựng TTXVN vững vàng với vị thế Trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước.

"Đến nay, chúng ta có thể tự hào rằng TTXVN đã và đang khẳng định được vai trò tiên phong, chủ lực trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, đồng hành cùng đất nước trong công cuộc xây dựng và phát triển, phản ánh toàn cảnh thế giới, thể hiện sự hiện diện của phóng viên trên khắp cả nước và khắp 5 châu lục", Tổng giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TTXVN, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên trong ngành đã không ngừng thi đua, phấn đấu, đạt những thành tích xuất sắc, góp sức vào thành công chung của TTXVN.

Thông tin với Đại hội, Tổng giám đốc TTXVN cho biết, nhân dịp tròn 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba về thành tích “có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, sự cống hiến miệt mài của đội ngũ những người làm báo TTXVN qua các thời kỳ.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể Ban biên tập tin Thế giới và Báo Điện tử VietnamPlus. Ảnh: Lê Đông - TTXVN Đại hội xác định, giai đoạn 2025–2030, phong trào thi đua của TTXVN tập trung vào 6 nội dung. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là nguồn thông tin chính thống, dòng thông tin chủ lưu của Đảng và Nhà nước. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của tin thông tấn, bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu trong hệ thống thông tin, báo chí của đất nước, là nguồn thông tin chính thức của Việt Nam đối với dư luận quốc tế và trong nước.

Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, tăng số lượng phát hành các ấn phẩm báo chí của TTXVN, mở rộng, phát triển các hình thức dịch vụ, nâng cao vị thế và tạo doanh thu cho ngành. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tăng doanh thu của hệ thống bán tin qua mạng.

Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với các hãng truyền thông, thông tấn quốc tế, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao uy tín của TTXVN trên trường quốc tế. Thực hiện tốt các mặt công tác nhân sự, chế độ chính sách, quản lý…

Tăng cường công tác khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác để động viên phong trào thi đua; tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng để đưa công tác thi đua vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn 2020–2025.

Ngành cũng đề ra 6 giải pháp đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, trong đó nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể ở mỗi đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Tinh thần thi đua phải thể hiện trong việc hoàn thành xuất sắc các công tác chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Phát động các phong trào thi đua thiết thực với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể để dấy lên phong trào thi đua trong toàn ngành TTXVN trong giai đoạn mới.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Tăng cường khen thưởng đột xuất, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nhằm động viên, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của mọi người trong phong trào thi đua.

Xây dựng các hạt nhân và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Phát hiện những nhân tố tích cực để biểu dương, khen thưởng kịp thời và tuyên truyền nhân rộng điển hình để mọi người học tập…