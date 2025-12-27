Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI: Dấn thân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Về dự Đại hội, ai cũng mang trong mình một tâm thế hồ hởi, phấn khởi, để cùng nhìn lại những nỗ lực cống hiến cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cho cộng đồng, quê hương, đất nước và tiếp tục ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn tới, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới.



* Kỳ vọng về một khí thế mới



Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về phong trào thi đua qua các thời kỳ trưng bày tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương chia sẻ, ông rất vui mừng, phấn khởi và tự hào được là một trong hơn 2.200 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ông muốn thông qua Đại hội để lắng nghe các kinh nghiệm từ những điển hình tiên tiến, những sáng kiến, sáng tạo, từ đó tiếp thu và lan tỏa, khích lệ cho tất cả những người xung quanh, trong đơn vị mình, mang lại những điều tốt nhất cho cuộc sống hôm nay. Đây cũng là động lực lớn khích lệ ông phấn đấu học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa.



“Trong mỗi công việc cụ thể, làm sao để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Trong mỗi việc làm, không những bản thân mình phải là người nghiêm túc, sáng kiến, sáng tạo, mà còn lan tỏa cho tất cả những người xung quanh mình, làm sao làm được những việc tốt nhất theo tinh thần thi đua yêu nước của Bác Hồ”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Bình nói.



Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Đến Đại hội lần này, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình mang theo kỳ vọng về một khí thế mới, một khởi sắc mới trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; kỳ vọng công nghệ số, số hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự là khâu đột phá, đạt nhiều thành tựu để đưa đất nước ta ngày càng tiến nhanh, tiến xa hơn nữa.



Ông cho biết, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thực sự là một luồng gió mới khích lệ ông và những người làm công tác y tế hàng ngày làm những việc tốt đẹp nhất để phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chăm sóc sức khỏe.



Các đại biểu đến dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



* Vinh dự và tự hào



Cho biết thế hệ trẻ rất tự hào khi được là người Việt Nam, được cống hiến, được học hỏi, được sống, được làm việc trên đất nước Việt Nam, đại biểu Vũ Thị Việt Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam) bày tỏ rất vinh dự được tham gia vào ngày hội lớn này. Chị cho hay, là một nghệ sĩ trẻ, chị luôn luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm hơn, từ đó sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Làm được nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để cống hiến nhiều hơn nữa là điều chị Hoa mong muốn.



“Tôi cũng như mỗi nghệ sĩ trẻ phải sống làm sao để cho mọi người nhìn vào đều thấy mình có năng lượng, có nhiệt huyết và sống đúng với những giá trị thật của mình. Mình xây dựng tất cả mọi thứ trên giá trị thực của mình. Trên mạng xã hội, tôi mong muốn mang đến cho thế hệ trẻ sự nhiệt huyết, hình ảnh đẹp, hình ảnh sạch, để các bạn trẻ hơn có thể nhìn vào đó học hỏi, sống và cống hiến cho đất nước… Tôi muốn làm cái gì đó để giúp ích cho nước nhà, khi Tổ quốc cần là tôi sẵn sàng”, nghệ sĩ chia sẻ.



Bày tỏ may mắn được là 1 trong 28 đại biểu của đoàn Đắk Lắk tham dự Đại hội Thi đua yêu nước, Đại đức Thích Minh Đăng, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, đây là một vinh dự to lớn của cá nhân cũng như của Phật giáo, đã góp phần cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp “hộ quốc an dân” vì tinh thần một Việt Nam hùng cường.



Nhắc đến truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo và câu nói “phụng sự chúng sanh tức là thiết thực cúng dường chư Phật” mà mình hết sức tâm đắc triển khai thực hiện cho bản thân cũng như thường xuyên vận động tín đồ, vị chức sắc này cho biết, trên tinh thần dấn thân, phụng sự, Phật giáo đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng đất nước, vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.



Đại đức mong muốn tất cả mọi người, tăng ni, phật tử hãy luôn dấn thân, vì chỉ có dấn thân mới có thể truyền cảm hứng, thuyết phục và động viên người khác đồng hành.



“Tham dự Đại hội này, tôi thấy được rất nhiều điển hình tiên tiến để tôi noi theo và cố gắng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong tương lai để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc”, đây là chia sẻ của Bạc Thị Khiêm, nữ võ sĩ Taekwondo. Cô gái Vàng của Đội tuyển Taekwondo Việt Nam vừa trở về từ SEA Games 33 với chiếc Huy chương Vàng và đại diện cho đoàn đại biểu tỉnh Sơn La dự Đại hội.



Lần đầu tiên được cử tham gia Đại hội Thi đua yêu nước, Khiêm rất vinh dự và tự hào. Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy “thi đua là yêu nước”, trong thi đấu, em luôn phấn đấu đạt được thành tích cao nhất để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc. Năm 2024, Khiêm giành Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo châu Á và năm nay tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, cô gái dân tộc Thái này tiếp tục làm dày thêm bảng thành tích của mình với tấm Huy chương Vàng ở hạng cân đối kháng nữ 67-73 kg. Bốn kỳ tham dự SEA Games, Bạc Thị Khiêm đã gặt hái ba tấm Huy chương Vàng.



Đã 4 lần về Hà Nội, dự các buổi tôn vinh tấm gương điển hình, nhưng lần này được dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Trưởng bản Mùa A Thi trào dâng cảm xúc mừng vui khó tả. Anh là người hùng của bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khi đã sáng suốt, quyết đoán, dũng cảm di dời 90 người dân của 21 hộ về vị trí an toàn trước khi lũ dữ, bùn đất đổ ập xuống cuốn đi toàn bộ nhà cửa, tài sản của 17 hộ dân trong bản vào rạng sáng 1/8/2025.



Tâm sự về việc tái thiết bản Háng Pu Xi sau trận lũ quét, Mùa A Thi cho biết, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương làm nhà cho bà con và nguồn lực hỗ trợ của các đoàn từ thiện, hiện cuộc sống của bà con tạm thời ổn định. Do sạt lở làm ảnh hưởng đến diện tích canh tác nên bà con chưa thể trồng trọt lại, cuộc sống sau Tết có thể sẽ khó khăn hơn. Mùa A Thi tính toán, với những diện tích ruộng không thể khắc phục để trồng lúa được sẽ chuyển sang trồng cà phê để có nguồn thu nhập.



Khi được hỏi về động lực giúp bà con trong bản, Mùa A Thi chân thật “cũng là vì bà con thôi. Vì bà con trong bản nên cũng cố gắng để có cuộc sống tốt hơn cho gia đình, cho tất cả bà con, để con cháu sau này đỡ vất vả”. Về dự Đại hội, Mùa A Thi mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bác, các chú, các anh chị trong chăn nuôi và trồng trọt để giúp bà con được tốt hơn./.