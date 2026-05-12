Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem trưng bày không gian triển lãm “Mặt trận số”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động "Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân". Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam được triển khai kịp thời với các hình thức phong phú, đa dạng.



Công tác vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác vận động các tổ chức tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là hỗ trợ đồng bào mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của các tôn giáo; lựa chọn giới thiệu chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Chấp hành các tổ chức thành viên đã phát huy tính dân chủ, tạo điều kiện để đồng bào có đạo đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Công tác giám sát, phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bám sát Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ở cấp Trung ương, giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ Việt Nam chủ trì thực hiện 5 nội dung giám sát; các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện 12 nội dung giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng đã tổ chức hơn 2.300 cuộc giám sát. Hoạt động phản biện xã hội được tăng cường, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phản biện xã hội đối với 7 dự án luật. Các địa phương đã tổ chức 1.362 hội nghị phản biện, tham vấn ý kiến góp ý vào các quyết sách của địa phương liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời, Mặt trận các cấp đã tham gia góp ý trên 3.240 đề án, 4.670 chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; nhiều ý kiến đã được tổng hợp, tiếp thu, đưa vào báo cáo trình Quốc hội, HĐND các cấp.



Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng rộng rãi. Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", nỗ lực của hệ thống MTTQ Việt Nam đã góp phần cùng Chính phủ, các cấp, ngành hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước thời hạn 4 tháng so với mục tiêu đề ra; xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát; huy động trên 24.700 tỷ đồng và hơn 2,7 triệu ngày công hỗ trợ. Hoàn thành mục tiêu xây dựng 5.500 nhà “Đại đoàn kết” tặng cho đồng bào các dân tộc thiểu số và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh trên địa bàn Tây Bắc trước thời hạn.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được gần 20.000 tỷ đồng. Trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, Đoàn Chủ tịch đã tổ chức phát động và kêu gọi sự chung tay ủng hộ của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 năm 2024 (tên quốc tế Yagi) trên 5.300 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 (tên quốc tế Bualoi) và hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung với số tiền trên 4.200 tỷ đồng, đồng thời tiến hành phân bổ hỗ trợ cho các địa phương, người dân bị thiệt hại.



Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được quan tâm triển khai. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và 58 tỉnh, thành phố tổ chức tri ân hơn 14.000 thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.



Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được triển khai rộng rãi, tạo sức lan tỏa cao trên phạm vi cả nước. Từ 2023 đến 2025, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tham dự Ngày hội với nhân dân tại 143 khu dân cư thuộc 34 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Năm 2025, lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, góp phần phát huy truyền thống đại đoàn kết, củng cố sức mạnh cộng đồng người Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.



Hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên đã quyết liệt, linh hoạt trong tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng trên cả bình diện song phương và đa phương, tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với đoàn kết quốc tế.



Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp tập trung tiếp tục thực hiện các mục tiêu được đề ra là: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mở rộng các nền tảng số cho các hoạt động vận động, tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội; đo lường kết quả thực tế thông qua các chỉ số cụ thể.



Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; bổ sung, hoàn thiện cơ chế bảo đảm vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam. Xây dựng bộ máy tinh gọn, thực hiện đúng chức năng, không hành chính hóa; cán bộ Mặt trận phải "gần dân, gần cơ sở, gần không gian số", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.