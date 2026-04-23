Đại hội Liên chi hội Nhà báo TTXVN lần thứ IX: Nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm người làm báo

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025 Vũ Việt Trang; các đồng chí nguyên lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ cùng 186 đại biểu đại diện cho gần 870 hội viên của 16 chi hội trực thuộc.

Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, xây dựng tổ chức vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã biểu dương những nỗ lực của Liên chi hội Nhà báo TTXVN trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức và phương thức hoạt động. Những kết quả toàn diện này đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị Liên chi hội nhà báo TTXVN quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam gắn với chương trình hành động; thực hiện nghiêm Luật Báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, Liên chi hội cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng và các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, kịp thời cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của Liên chi hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí và công tác Hội, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt nghiệp vụ, chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng làm báo hiện đại; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên chi hội theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động.

Liên chi hội cần thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho hội viên đủ điều kiện và kết nạp hội viên mới đảm bảo đúng các quy định tại Điều lệ Hội; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Liên chi hội khóa mới cần khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hoạt động toàn khóa, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo trình bày báo cáo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đặc biệt biểu dương những kết quả mà Liên chi hội và các Chi hội trực thuộc đã triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, giai đoạn 2026-2031, cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với khát vọng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Trong khi đó, công nghệ đang phát triển mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng rõ nét của những ứng dụng truyền thông mới. Điều này mang lại những cơ hội để báo chí đổi mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Các cơ quan báo chí vừa phải cập nhật những thay đổi về mặt công nghệ để bắt kịp xu hướng, vừa phải có những người làm báo có năng lực chuyên môn song hành với khả năng ứng dụng công nghệ; vừa phải cân đối nguồn lực cho hoạt động thường xuyên vừa phải đầu tư cho tương lai.

Để có lời giải cho bài toán đó, đòi hỏi các cơ quan báo chí, trong đó có TTXVN phải đổi mới mạnh mẽ. Đại hội Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ mục tiêu, tiếp tục phát triển TTXVN là cơ quan Thông tấn quốc gia có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ TTXVN phát triển thành cơ quan báo chí chiến lược. Cùng với đó, theo Quyết định số 18-QĐ/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị, từ 1/4/2026, TTXVN là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa. Đây không chỉ là bước điều chỉnh về mô hình lãnh đạo mà còn là sự chuyển đổi mang tính chiến lược nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề nghị Liên chi hội Nhà báo TTXVN tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực công tác, phát triển hội viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Liên chi hội thực sự vững mạnh; triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, mang lại sự đổi mới căn bản trong hoạt động của ngành. Trong đó, có Nghị quyết 57 - NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết 59 - NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐU ngày 12/12/2025 của Đảng ủy TTXVN khóa XXVII về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhiệm vụ thông tin chiến lược trong kỷ nguyên mới, Liên chi hội cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ người làm báo thông tấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ứng dụng hiệu quả công nghệ, đáp ứng xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu thông tin của ngành trong giai đoạn mới.

Toàn thể hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng phong trào chung của Hội Nhà báo Việt Nam và của ngành; xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; mỗi hội viên là một người dùng có trách nhiệm, một chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng trong đời sống và trên không gian mạng.

Đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu Liên chi hội Nhà báo TTXVN khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Liên chi hội nhà báo TTXVN hiện có 16 chi hội cơ sở với gần 870 hội viên đang công tác tại các ban biên tập, tòa soạn báo, trung tâm thông tin, các cơ quan thường trú trong và ngoài nước. Tất cả hội viên đang công tác tại 34 Cơ quan thường trú trong nước của TTXVN đã chuyển sinh hoạt về các chi hội cơ sở trực thuộc Liên chi hội, đồng thời thực hiện sinh hoạt hai chiều tại Hội nhà báo địa phương nơi thường trú. Trong khi đó, việc tổ chức, triển khai công tác Hội đối với phóng viên 30 Cơ quan thường trú ngoài nước tiếp tục củng cố, bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Nhiệm kỳ qua, Liên chi hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số. Liên chi hội luôn bám sát và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 01 của Đảng ủy TTXVN khóa XXVI đã đề ra, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực.

Thông tin thông tấn ngày càng được sản xuất theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn bản, ảnh, video, âm thanh và đồ họa, phản ánh kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước và quốc tế. Đội ngũ hội viên tích cực tham gia tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước như: Đại hội XIII, Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, XVI; các ngày lễ kỷ niệm trọng đại và các sự kiện quốc tế quan trọng.

Chuyển đổi số báo chí được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. Liên chi hội đã phối hợp tổ chức cập nhật các kỹ năng làm báo hiện đại cho các phóng viên, biên tập viên tại các đơn vị thông tin, Cơ quan thường trú; khuyến khích ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất thông tin. Nhiều đơn vị như VietnamPlus, Báo Tin tức và Dân tộc, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Báo Thể thao và Văn hóa… đã đẩy mạnh ứng dụng AI, phát triển Mega story, Podcast, Video đa nền tảng, tối ưu hóa nội dung trên mạng xã hội, từng bước hình thành hệ sinh thái báo chí số hiện đại.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp được chú trọng. Liên chi hội thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, tọa đàm chuyên đề, các đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời quán triệt 10 Điều quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam. Công tác xây dựng tổ chức Hội được triển khai đồng bộ với việc kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, số hóa hồ sơ hội viên, kết nạp hội viên mới và nâng cao hiệu quả quản lý.

Từ năm 2020-2025, TTXVN đã đạt được thành tích ấn tượng (đều có giải A) trong các giải báo chí cấp quốc gia; được trao 28 giải, trong đó 4 giải A, 5 giải B, 9 giải C và 10 giải Khuyến khích tại Giải Báo chí Quốc gia, cùng nhiều giải cao tại các giải báo chí trong nước và quốc tế.

Nhiệm kỳ tới, Đại hội đặt mục tiêu 100% hội viên nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 100% hội viên tham gia học tập, quán triệt, thực hiện các quy định của Luật báo chí mới, đạo đức người làm báo, chấp hành Điều lệ Hội; 100% hội viên hoàn thành và hoàn thành vượt định mức, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của toàn ngành. Hằng năm, mỗi chi hội cơ sở tổ chức ít nhất 1 hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; giao lưu, về nguồn... 100% các chi hội cơ sở làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; 100% hội viên đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn.

Liên chi hội thành lập các tổ chuyên gia về thông tin đa loại hình, phát huy sức mạnh hội tụ toàn ngành để thực hiện xuất sắc các chiến dịch thông tin trọng điểm; tăng cường thông tin bằng hình thức trực quan, dữ liệu hóa và thân thiện với khán giả trẻ...

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt chỉ tiêu trên, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề nghị Liên Chi hội cần triển khai một số giải pháp như: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN; tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN và Nghị quyết số 02 của Đảng uỷ TTXVN khoá XXVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; Luật Báo chí năm 2026; và Nghị quyết Đại hội Liên chi hội nhà báo TTXVN nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đoàn kết tập hợp hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực thực hiện chức năng thông tin chiến lược, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung thông tin không chỉ dừng ở phản ánh, đưa tin mà cần tăng cường tính phân tích, dự báo, kịp thời cung cấp luận cứ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động tham gia đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, tham mưu thực hiện hiệu quả các chủ đề thông tin, tạo điều kiện cho hội viên phát huy năng lực, thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng cao dự thi Giải báo chí ở trong và ngoài nước; chủ động đề xuất chuyển đổi số trong lĩnh vực phụ trách; chú trọng ứng dụng công nghệ mới để gia tăng tốc độ, độ phủ và sức thuyết phục của thông tin chính thống; xây dựng bộ quy tắc đạo đức sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi tác nghiệp báo chí trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất các sản phẩm báo chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo TTXVN nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và 17 đồng chí đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII. Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự được bầu làm Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã trao Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân đóng góp xuất sắc cho hoạt động Liên chi hội giai đoạn 2020-2025./.