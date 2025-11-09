Đại hội đồng UNESCO thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO. Ảnh: TTXVN phát

Nội dung chính Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” càng sớm càng tốt, ưu tiên cho giai đoạn 2027 - 2036.

Trong phát biểu giới thiệu dự thảo Nghị quyết, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, nhấn mạnh mục tiêu của sáng kiến này là phát huy hơn nữa vai trò hết sức quan trọng của văn hóa để đóng góp vào phát triển bền vững ở từng quốc gia cũng như trên toàn cầu, đồng thời ứng phó với những thách thức phức tạp của thời đại thông qua các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường ý chí chính trị, huy động nguồn lực, tăng đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, thúc đẩy hành động ở mọi cấp độ để qua đó góp phần bảo đảm một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được Tổng Giám đốc UNESCO cũng như các nước thành viên đánh giá cao, vì phù hợp với chiến lược của tổ chức này và mối quan tâm chung hiện nay. UNESCO đang tích cực thúc đẩy lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển sau năm 2030, tạo thuận lợi để Việt Nam đề xuất sáng kiến.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, ông Ernesto R. Ottone - Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO - bày tỏ vui mừng khi thấy các quốc gia thành viên ủng hộ rộng rãi sáng kiến của Việt Nam. Ông cho rằng, nếu được Liên hợp quốc thông qua, sáng kiến này sẽ tạo thuận lợi cho việc tiếp tục thúc đẩy lồng ghép văn hóa vào chương trình nghị sự phát triển của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới trong giai đoạn sau năm 2030.

Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” là bước đi cụ thể nhằm góp phần triển khai chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hoá và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Sáng kiến thể hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đó là Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm, chủ động đóng góp vào xây dựng và định hình các chiến lược và chính sách, sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, đây là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn như vậy của Việt Nam tại UNESCO sau nhiều năm tham gia tổ chức này. Nếu được Liên hợp quốc nhất trí thông qua, đây sẽ là sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam ở tầm toàn cầu và là đóng góp quan trọng mang ý nghĩa chiến lược của Việt Nam đối với UNESCO, góp phần thúc đẩy mục tiêu của UNESCO và khẳng định vai trò dẫn dắt của UNESCO trong lĩnh vực văn hóa trên thế giới. Thông qua việc đề xuất sáng kiến, Việt Nam mong muốn gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa ở quy mô toàn cầu.

Sau khi Liên hợp quốc đồng ý phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”, UNESCO sẽ là tổ chức chủ trì triển khai, phối hợp với các tổ chức liên quan khác trong hệ thống Liên hợp quốc và các đối tác khác./.