Đại hội đồng cổ đông gỗ Đức Thành (GDT): Mục tiêu lãi 65 tỷ năm 2025

Hầu như tất cả các vấn đề đều được ĐHCĐ của GDT thống nhất và biểu quyết thông qua.

Năm 2024 lại là một năm không dễ dàng như chúng ta mong muốn, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn đang đối diện với quá nhiều thách thức…theo nhận định của bà Liễu CT.HĐQT. Tuy nhiên nhờ chính sách linh hoạt và khả năng ứng phó, Gỗ Đức Thành đã vượt qua khó khăn và về đích với kết quả kinh doanh đầy ấn tượng.

Trong khi doanh thu so với cùng kỳ tăng 8% thì lợi nhuận trước thuế lại tăng đến 66%, đây là những con số biết nói minh chứng cho cả hành trình cố gắng không ngừng nghỉ của cả tập thể Công ty Gỗ Đức Thành.

Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã thông qua 9 tờ trình và nhiều vấn đề khác liên quan đến việc tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025, trong đó có những nội dung chính sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2024:

1.1. GĐT đã thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

Doanh thu toàn công ty: đạt 335,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 92% kế hoạch cả năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế: 75,9 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, hoàn thành 101% kế hoạch cả năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch cả năm 2024.

1.2. Những nỗ lực của GDT trong năm 2024 đã được ghi nhận:

Để đạt được thành quả rất đáng ghi nhận trên là nhờ đường lối chiến lượt đúng đắn của GDT, đặc biệt là “quyết định thần kỳ” của CT HĐQT. Đó là việc sát nhập ba nhà máy lại thành một. Kết quả không những tiết kiệm được rất nhiều chi phí quản lý, chi phí vận hành, chi phí vận chuyển, máy móc thiết bị… mà còn tập trung nguồn lực để kiểm soát chất lượng, kết hợp tạo nguồn “lợi ích kép” từ việc cho thuê mặt bằng của 2 nhà máy di dời.

Năng suất được cải tiến vượt bậc nhờ tập trung sức mạnh đoàn kết của tất cả các bộ phận từ trực tiếp đến gián tiếp, nhờ chính sách lương thưởng hậu hĩ, kịp thời, nhờ đầu tư mới máy móc hiện đại, nhờ quy trình sản xuất hợp lý và nhờ luôn đeo bám các chỉ tiêu kế hoạch.

Triển khai hệ thống Năng Lượng Mặt Trời để góp phần giảm khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo và chống biến đổi khí hậu…

Đầu tư thành công khi mua nhà máy thứ 6 tại BD vào tháng 5/24, với giá trị HĐ thuê hàng năm đem lại xấp xỉ 10% so với vốn đầu tư, góp phần đem lại nguồn thu và giúp LNST tăng ngoạn mục so với cùng kỳ. Điều thú vị là chỉ một thời gian ngắn sau khi đầu tư mà giá trị của nó đã tăng đáng kể (do BĐH xúc tiến khảo sát giá thị trường khi tính toán khả năng bán để gom tiền cho dự án đầu tư hấp dẫn đang thương thảo).

Không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh, mà GDT còn ý thức trách nhiệm đối với công động, với xã hội. Cụ thể công ty đã:

Nhiều năm liền đạt chứng nhận Doanh nghiệp Xanh do UBND TP.HCM trao tặng.

Doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho Công tác xã hội của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP – do UBND TP.HCM trao tặng.

Đạt thành tích đóng góp tích cực trong việc tham gia các hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố và công tác từ thiện xã hội từ năm 2004 đến năm 2024 do Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng.

Đạt danh hiệu DN TP.HCM tiêu biểu năm 2024 do CT UBND TP.HCM trao tặng.

2. Mức chia cổ tức:

Với nguồn tài chính dồi dào lành mạnh, nên GDT luôn luôn có đủ tiền mặt để chi trả tất cả các đợt cổ tức theo NQ của ĐHĐCĐ qua các năm.

Năm 2024: GDT đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào tháng 12/2014, phần 10% còn lại ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu (tuỳ theo tình hình thực hiện dự án đầu tư nhà xưởng hấp dẫn vừa được thông qua tại ĐH)

Năm 2025: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tỷ lệ chia cổ tức vẫn là 20%/mệnh giá cổ phần phổ thông, bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Bà Liễu nói: Mức 20% có thể là cao so với một số DN cùng ngành, nhưng theo tôi là thấp nhất tại công ty GDT so với nhiều năm qua, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không thể thấp hơn mức cổ tức 20% này.

3. Bầu mới HĐQT và BKS do đã hết nhiệm kỳ

Ngoài một số thành viên HĐQT và BKS cũ hoặc là người làm việc tại công ty, nhiệm kỳ này GDT đã bầu một gương mặt mới làm thành viên HĐQT là Ông Hoàng Minh Khôi. Ông Khôi hiện là Phó TGĐ của một DN tư nhân, ông tốt nghiệp đại học về kỹ thuật tại Pháp, tốt nghiệp thạc sĩ về Quản trị kinh doanh tại Singapore. Ông là một doanh nhân trẻ, đầy năng lượng, được ăn học đào tạo bài bản, hứa hẹn sẽ đem về làn gió mới, có nhiều đóng góp thiết thực cho GDT.

4. Định hướng năm 2025:

Luôn bình tĩnh để đối diện với các biến động kinh tế - chính trị trên toàn cầu, GDT đặt mục tiêu vẫn tăng trưởng cho năm 2025 với tâm thế: luôn linh hoạt, theo dõi mọi diễn biến của thị trường để kịp thời đưa ra các đối sách phù hợp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Dự kiến doanh thu cả năm 2025 sẽ đạt 362 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 82 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% cho cả 2 chỉ số.

Gỗ Đức Thành luôn luôn đổi mới. Năm nay ĐHĐCĐ được GDT tổ chức trong không gian mở, hưởng ứng phong trào xanh hoá.

Gần như phần lớn thời gian hỏi đáp của Đại hội đã xoay quanh một dự án đầu tư khá hấp dẫn tại Bình Dương mà công ty đeo đuổi bấy lâu nay. Nếu dự án đầu tư này thành công thì tài sản và quy mô của GDT sẽ tăng gần gấp 3 lần hiện tại. Tất cả các câu hỏi xoay quanh về phương án tài chính, nguồn vốn, thu nhập lẫn khả năng thu hồi vốn của dự án đều được bà Liễu giải đáp rõ ràng mạch lạc, và đều làm hài lòng các cổ đông nên kết quả biếu quyết chấp thuận 100% ĐHĐCĐ đồng ý uỷ quyền cho HĐQT để thương lượng, nếu mọi thứ tốt đẹp, an toàn thì sẽ đầu tư./.