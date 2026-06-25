Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Xây dựng lớp thanh niên làm chủ công nghệ, hội nhập quốc tế

Đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tạo nhiều dấu ấn trong phong trào thanh niên



Nhiệm kỳ 2022-2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, song công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Một trong những dấu ấn nổi bật là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng trong quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như “Hòa bình đẹp lắm”, “Phủ đỏ mạng xã hội”, “Tự hào Việt Nam”. Riêng chiến dịch “Tự hào Việt Nam” đạt 10,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, được đánh giá là một trong những chiến dịch truyền thông nổi bật trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được triển khai sâu rộng. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được đổi mới theo hướng phát huy chuyên môn, sở trường của thanh niên và nâng cao tính bền vững. Chủ trương “3 liên kết” gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng được triển khai hiệu quả, góp phần huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động tình nguyện.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; gần 49 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Hàng loạt chương trình, chiến dịch tình nguyện được triển khai rộng khắp, từ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường đến chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi thanh niên ngày càng tham gia sâu rộng vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Toàn Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; triển khai hơn 13.000 đội hình “Bình dân học vụ số”, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số.

Các chương trình đồng hành với thanh niên cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, hơn 524.000 học sinh và giáo viên được hỗ trợ từ các quỹ khuyến học, khuyến tài với tổng nguồn lực hơn 331 tỷ đồng. Chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế đã thu hút gần 5 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Công tác xây dựng Đoàn tiếp tục được đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 69,3%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đánh giá về những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2022-2026, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, ba phong trào lớn của Đoàn gồm Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tiếp tục tạo dấu ấn sâu sắc đối với thanh niên và được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận.

Đại biểu dự phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục khẳng định sức trẻ, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia giải quyết những việc mới, việc khó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của thanh niên trong học tập, lao động và nghiên cứu khoa học, với trên 200.000 ý tưởng sáng tạo được kết nối, hỗ trợ. Cùng với đó, phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Định hình vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, trong khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen. Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang mở ra không gian phát triển mới cho thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, thanh niên cũng đứng trước nhiều thách thức như già hóa dân số khiến quy mô dân số thanh niên giảm dần, sự thay đổi nhanh của thị trường lao động, yêu cầu ngày càng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực hội nhập. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Đại hội XIII xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026-2031. Một trong những nội dung quan trọng trình Đại hội là phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Phong trào được cụ thể hóa bằng 5 nội dung tiên phong gồm: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, tập trung vào ba nhóm nội dung lớn gồm học tập; rèn luyện, phát triển thể chất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Đại hội cũng xác định 5 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; nâng cao năng lực số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, uy tín, gần thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện.

Trao đổi về định hướng đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, đồng hành với sự phát triển của thanh niên luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Trên tinh thần đó, nhiệm kỳ tới dự kiến triển khai chương trình đồng hành toàn diện với thanh niên, tập trung vào các lĩnh vực học tập, rèn luyện, lập nghiệp, khởi nghiệp và tiếp cận công nghệ.

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, thông qua các phong trào, chương trình của tổ chức Đoàn, thanh niên sẽ được trang bị đầy đủ hơn các kỹ năng cần thiết để tiếp cận hiệu quả với thị trường lao động, tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nguồn nhân lực trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đối với công tác giáo dục trong nhiệm kỳ tới, phải vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của đất nước, vừa đáp ứng nhu cầu, sở thích của thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đề cập đến việc phát huy nguồn lực thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang tạo điều kiện để thanh niên trong và ngoài nước kết nối, tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ, nhóm nghiên cứu mà không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên trong và ngoài nước phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước theo từng lĩnh vực chuyên môn và thế mạnh của mình.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2026 và những định hướng được xác lập cho giai đoạn 2026-2031, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ mà còn mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, thanh niên được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường./.