Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước chính thức bắt đầu

Trao huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Sáng 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của gần 800 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đây không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, hướng tới các mốc son lịch sử: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2031).

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Minh Đức - TTXVN Trước giờ làm việc, các đại biểu đã dự lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và tham quan triển lãm ảnh với chủ đề “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; nghe trình bày Tờ trình Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.



Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức 5 diễn đàn thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội với các chủ đề về phát huy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong tình hình mới.



Đại hội diễn ra từ ngày 24-25/6 với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Nhiệm kỳ 2022-2026 ghi nhận nhiều đổi mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Mặc dù thời gian thực hiện nhiệm kỳ được rút ngắn và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, toàn Đoàn vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Nhiều phong trào, chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai hiệu quả, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tối 23/6, hàng trăm đại biểu đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Những dấu ấn lịch sử hào hùng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ./.