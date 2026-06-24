Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Lên vùng cao xem thanh niên làm giàu

Anh Lường Văn Thành chăm sóc vườn nho Hạ Đen. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Sau hơn 4 năm kiên trì học hỏi, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, anh không chỉ xây dựng thành công các vườn dâu tây, nho Hạ Đen cho hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Một ngày cuối tháng 6, chúng tôi có dịp ghé thăm vườn nho Hạ Đen của gia đình anh Lường Văn Thành, nơi luôn tấp nập cảnh người, xe cộ ra, vào và trở thành địa chỉ quen thuộc đối với người dân địa phương, du khách mỗi khi đặt chân đến Mường Phăng.

Du khách mua nho ngay tại vườn. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Để có được thành quả như hôm nay với Thành là cả hành trình đầy gian nan và thử thách. Anh kể, sinh ra và lớn lên tại bản Phăng 2, xã Mường Phăng, sau khi tốt nghiệp đại học từng đi dạy theo diện hợp đồng. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình, anh quyết định nghỉ việc và trở về quê lập nghiệp.

Năm 2021, với mong muốn phát triển kinh tế từ nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, anh bắt tay cải tạo hơn 1 ha đất vườn để tìm hướng sản xuất phù hợp. Ban đầu, anh đã thử nghiệm trồng nhiều loại cây ăn quả nhưng do thiếu kiến thức, kinh nghiệm dẫn đến năng suất thấp, thu nhập không đáng kể. Không nản chí, Thành tiếp tục tìm hiểu các giống cây trồng tiềm năng hơn qua sách, báo và mạng internet. Nhận thấy cây dâu tây và giống nho Hạ Đen đều có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương lại có giá trị kinh tế cao nên anh quyết định đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất thời điểm đó là nguồn vốn. Được gia đình động viên, anh mạnh dạn vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo đất, đầu tư cơ sở hạ tầng và mua giống cây trồng. Những ngày đầu khởi nghiệp, do thiếu kinh nghiệm nên việc canh tác gặp nhiều trở ngại, đặc biệt với giống nho Hạ Đen. Cây sinh trưởng chậm, sâu bệnh xuất hiện khiến năng suất thấp. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì học hỏi, tìm tòi kỹ thuật và điều chỉnh quy trình chăm sóc phù hợp, anh từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Khách tham quan vườn nho Hạ Đen của gia đình anh Lường Văn Thành tại bản Phăng 2, xã Mường Phăng (Điện Biên). Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Anh Thành chia sẻ: Sau khi thành công với mô hình dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm, anh tiếp tục mua giống nho Hạ Đen ở Đại học Nông Lâm Bắc Giang về trồng từ năm 2022. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, cây nho sinh trưởng kém, sâu bệnh gây hại, cho quả ít; nhưng qua từng vụ, anh dần hiểu kỹ thuật chăm sóc, điều chỉnh phù hợp, từ đó nho phát triển tốt, cho trái đều, to và năng suất cao hơn.



Sau hơn ba năm thực hiện mô hình, đến nay vườn nho của gia đình anh có trên 500 gốc, cho thu hoạch ổn định. Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, anh đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt bán tự động, phủ ni lông giữ ẩm, xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng... Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, nho phát triển tốt, cho quả đều, chất lượng cao. Nho có thể đạt trọng lượng trung bình gần 1 kg/chùm, được tiêu thụ ngay tại vườn có giá từ 150.000 – 170.000 đồng/kg.

Đến tham quan, trải nghiệm tại vườn nho của gia đình anh Thành, chị Lò Thị Hương, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: Lần đầu đến vườn nho, chị thật sự rất ấn tượng khi được tận tay cắt những chùm nho ngọt lịm giữa vườn. Tại đây, chị cùng nhiều du khách được tham quan, chụp ảnh, trực tiếp thu hoạch nho, dâu tây, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây trồng. Mô hình đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách mỗi khi đến Mường Phăng.

Phát huy lợi thế có diện tích đất vườn rộng với hơn 1ha, ngoài diện tích trồng nho và dâu tây, anh Thành còn đầu tư đào ao nuôi cá, xây dựng nhà sàn làm homestay phục vụ khách lưu trú. Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch đã giúp tăng giá trị trên cùng diện tích canh tác, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình anh.

Để quảng bá mô hình, anh thường xuyên sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo giới thiệu sản phẩm và hình ảnh điểm đến. Cách làm năng động, sáng tạo này đã lan tỏa đến với cộng đồng mạng và thu hút lượng khách tham quan ngày càng tăng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm gia đình anh thu nhập hơn 300 triệu đồng và tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động ở địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Lường Văn Thành còn tích cực tham gia công tác đoàn tại cơ sở. Anh thường xuyên phối hợp tổ chức Đoàn cấp trên tích cực triển khai các chủ trương của Đảng, Đoàn đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn xã. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, anh luôn nhiệt tình tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn xã triển khai đến các chi đoàn trên địa bàn có đoàn viên thanh niên muốn tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình; tổ chức tham quan học hỏi mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh nhằm chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn đoàn viên có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động tham quan mô hình thực tế, nhiều đoàn viên, thanh niên có thêm động lực và kiến thức để mạnh dạn vay vốn, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Khi được hỏi về cách làm của anh Lường Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng Trần Văn Tuấn cho biết, đây là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm tại địa phương. Hiệu quả kinh tế từ mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm của Lường Văn Thành góp phần khơi dậy phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế ở vùng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chung quan điểm trên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên Lò Xuân Hạnh ghi nhận: Mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của Lường Văn Thành đã và đang tạo sự lan tỏa, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Mường Phăng nói riêng và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung. Từ đó lan tỏa năng lượng tích cực đến đông đảo đoàn viên, thanh niên các dân tộc, góp sức trẻ xây dựng quê hương Điện Biên ngày thêm giàu đẹp.

Ghi nhận những nỗ lực và tinh thần sáng tạo trong khởi nghiệp, năm 2025, Lường Văn Thành được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; UBND tỉnh Điện Biên, xã Mường Phăng tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất kinh doanh./.