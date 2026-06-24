Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Không gian kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Triển lãm trở thành không gian kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai; nơi đại biểu, khách mời cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trải nghiệm những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam và gửi gắm khát vọng, thông điệp hành động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lấy hình tượng “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm không chỉ là một không gian trưng bày còn là một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Trong hành trình ấy, thanh niên không đứng ngoài quan sát mà chính là những hành khách, người vận hành và nguồn động lực tạo nên chuyển động của con tàu hướng tới tương lai. Hình tượng chuyến tàu thể hiện niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Điểm khởi đầu của hành trình là sự kế thừa truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; điểm đến là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Triển lãm tái hiện sinh động lịch sử hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam; giới thiệu những dấu mốc quan trọng, các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, những phong trào hành động cách mạng tiêu biểu và dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong quá trình đồng hành cùng dân tộc.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Triển lãm dành không gian giới thiệu những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; những thành tựu trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng, phát triển thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Những hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được giới thiệu bằng hình ảnh, sản phẩm trực quan, sinh động.

Một điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là không gian trải nghiệm công nghệ số, đại biểu được trực tiếp tương tác với những ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại đang được tuổi trẻ Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo trong thực tiễn. Các công nghệ như camera nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI), holo box, màn hình tương tác thông minh mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người tham quan tiếp cận phương thức truyền tải thông tin hiện đại, trực quan. Tại các khu vực trưng bày còn giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật như máy in 3D, hệ thống giám sát thông minh IoT, các mô hình robot, mô hình khoa học công nghệ ứng dụng trong giáo dục và đào tạo; cùng các nền tảng số tiêu biểu như Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên, các sản phẩm số do thanh niên sáng tạo.

Không gian giàu cảm xúc trong triển lãm là khu vực ký ức “Những câu chuyện thời hoa lửa”, nơi đại biểu được sống lại những năm tháng hào hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua những thước phim tư liệu, các sản phẩm podcast, câu chuyện nhân chứng và những hình ảnh lịch sử, không gian trưng bày đã tái hiện những ký ức bi tráng về lớp lớp thanh niên đã gác lại bút nghiên, tuổi trẻ và những ước mơ riêng để lên đường theo tiếng gọi của non sông. Khu vực này còn tạo nên khoảng lắng để mỗi đại biểu cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; từ đó tiếp nối truyền thống, nuôi dưỡng trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, thông qua công nghệ tương tác, đại biểu trực tiếp gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, kỳ vọng của mình tới Đại hội.

Bên cạnh không gian triển lãm chung, các cụm tỉnh, thành đoàn, các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, các tổ chức thành viên và đơn vị sự nghiệp trực thuộc cũng tham gia trưng bày, giới thiệu những mô hình sáng tạo, phong trào tiêu biểu, sản phẩm nổi bật và những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Các gian trưng bày thể hiện sự đa dạng, sức sống và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, từ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, giáo dục, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng đến hội nhập quốc tế.

Với sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, trải nghiệm công nghệ và không gian tương tác sáng tạo, triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội mà còn là một hành trình truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” là chuyến tàu của niềm tin, trí tuệ và hành động; nơi mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay cùng chung tay tạo nên động lực mới, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hiện đại và bền vững./.