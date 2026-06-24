Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 24/6/2026, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Kiến tạo môi trường cho người trẻ rèn luyện

Là bác sĩ chuyên khoa I, Phó Trưởng khoa chăm sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhân Ái, anh Nròng K'Duy Py có nhiều năm gắn bó với công tác chăm sóc người bệnh HIV/AIDS và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Theo anh Nròng K'Duy Py, điều dễ nhận thấy nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là sự trưởng thành của lực lượng đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất. Đoàn viên, thanh niên Thành phố không chỉ nhiệt huyết mà còn ngày càng bản lĩnh, trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động xã hội.

“Nhiều bạn trẻ không chỉ tham gia mà còn trực tiếp đề xuất sáng kiến, xây dựng các mô hình mới, ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội. Điều đó cho thấy thế hệ thanh niên hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trên nhiều lĩnh vực”, anh Py nhận định.

Từ góc nhìn của một cán bộ Đoàn trưởng thành từ phong trào Sinh viên 5 tốt, anh Võ Lập Phúc, chuyên viên Đối ngoại địa phương, Phó Bí thư Đoàn phường An Khánh cho rằng, dấu ấn nổi bật của tổ chức Đoàn - Hội thời gian qua là đã từng bước kiến tạo môi trường để người trẻ dám nghĩ, dám làm, biết lựa chọn và kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Theo anh Phúc, các phong trào, giải pháp và sáng kiến của Đoàn - Hội ngày càng được triển khai toàn diện, không chỉ chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng mà còn gắn chặt với việc rèn luyện chuyên môn, kỹ năng và năng lực thực tiễn cho thanh niên. “Tổ chức Đoàn, Hội cùng các phong trào thanh niên, sinh viên đã góp phần hình thành một hệ sinh thái nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân của người trẻ. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam có đức, có sức và có tài”, anh Phúc chia sẻ.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm gần đây, các trường đại học, viện nghiên cứu được đầu tư tốt hơn về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu. Đặc biệt, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà khoa học trẻ tiếp cận nghiên cứu ứng dụng, khởi nghiệp công nghệ và hợp tác quốc tế.

Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng

Với những vai trò, đóng góp khác nhau, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang từng ngày nỗ lực cống hiến sức trẻ, kiên trì và sáng tạo nghiên cứu, tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội bằng chính chuyên môn của mình.

Tại Bệnh viện Nhân Ái, bác sĩ Nròng K'Duy Py không chỉ tham gia điều trị, chăm sóc người bệnh mà còn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân và các nhóm yếu thế. Với những đóng góp trong chuyên môn và công tác thanh niên anh đã được trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch, danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

“Thành quả lớn nhất của tuổi trẻ khi tham gia phong trào, công tác Đoàn không chỉ nằm ở các công trình hay chương trình được triển khai mà còn ở việc góp phần hình thành một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì cộng đồng”, anh Nròng K'Duy Py khẳng định.

Trong nhiệm kỳ tới, bác sĩ Nròng K'Duy Py kỳ vọng, tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phát triển kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ trẻ nâng cao chuyên môn, giao lưu, học hỏi và tham gia hoạt động tình nguyện gắn với nghề nghiệp.

Đối với anh Võ Lập Phúc, hành trình từ phong trào Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng đến vị trí công tác hiện nay là minh chứng cho hiệu quả của công tác thanh niên trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Là người công tác trong lĩnh vực đối ngoại, anh Phúc cho rằng, cơ hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam hiện nay đến từ vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng lớn về năng lực hội nhập, khả năng làm chủ tri thức, khoa học công nghệ và tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Anh Võ Lập Phúc mong muốn, Đại hội đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào thanh niên từ cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức Đoàn địa phương. Nghị quyết Đại hội cần trở thành động lực khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo nên những chuyển biến thực chất trong phong trào thanh niên.

Là một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc toàn quốc nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2025 và được tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nhu cầu thực tiễn của thị trường. Nhiều công trình có giá trị khoa học nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thử nghiệm quy mô lớn, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm.

“Cần xây dựng những mạng lưới hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nhà khoa học trẻ, từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn, khi đó khoa học công nghệ sẽ thực sự trở thành động lực phát triển. Trong bối cảnh đó, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà khoa học trẻ với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn”, Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt đề xuất./.