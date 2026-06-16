Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra vào ngày 24-25/6

Phát biểu tại họp báo, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Đại hội sẽ tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm gồm: Tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Phiên trọng thể tổ chức vào sáng 25/6 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các cơ quan báo chí của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của tổ chức Đoàn.

Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức, đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước; trong đó có 312 đại biểu nữ, chiếm 39,7%; 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 18,32%; 2 đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam ở ngoài nước. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 31,7 tuổi. Có 313 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 1 Phó Giáo sư và 23 Tiến sĩ. Phiên trọng thể của Đại hội dự kiến có hơn 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo Đoàn các thời kỳ cùng nhiều thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu sẽ tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Đại hội dự kiến gồm 4 phiên làm việc. Phiên thứ nhất thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và trình bày các văn kiện. Phiên hai bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII và thảo luận tại các diễn đàn chuyên đề. Phiên thứ ba là phiên trọng thể với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới. Phiên thứ tư sẽ thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Điểm mới của Đại hội lần này là tiếp tục áp dụng mô hình Đại hội không giấy tờ. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh, biểu quyết được thực hiện trên ứng dụng di động, góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đoàn. Đại hội cũng xác lập phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”; đưa nội dung khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ đột phá; đồng thời đổi mới chương trình hỗ trợ thanh niên theo hướng phát triển toàn diện và nâng cao tính thực thi của Nghị quyết Đại hội.

Thông tin tại họp báo cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã được chuẩn bị từ sớm, qua nhiều vòng lấy ý kiến trong hệ thống Đoàn, tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và được công bố rộng rãi để lấy ý kiến đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Dự thảo có tiêu đề: “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Khẩu hiệu hành động của Đại hội được xác định là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm của nhiệm kỳ 2026-2031.



Đáng chú ý, dự thảo văn kiện dự kiến trình Đại hội triển khai phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với các nội dung trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó là Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, tập trung vào các lĩnh vực học tập; rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.



Dịp này, Ban Tổ chức cũng giới thiệu các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội gồm biểu trưng, tranh cổ động, các xuất bản phẩm chào mừng Đại hội, chiến dịch truyền thông đa nền tảng và MV ca khúc chính thức của Đại hội mang tên “Áo xanh gọi tương lai”./.