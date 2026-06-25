Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Đánh thức tiềm năng du lịch tại bản làng vùng biên

Những kiến thức được tiếp cận cùng sự động viên từ các tổ chức, dự án phát triển cộng đồng đã tiếp thêm cho Hồ Thị Thiết (thứ 4, từ phải sang) sự tự tin để hiện thực hóa ước mơ. Ảnh: TTXVN phát

Từ căn nhà sàn quen thuộc giữa đại ngàn Trường Sơn, cô gái trẻ từng bước xây dựng Đoong Bui Homestay - mô hình du lịch cộng đồng, mang đậm bản sắc của đồng bào Bru - Vân Kiều. Hành trình ấy không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế cho gia đình mà còn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc, đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến cho quê hương của tuổi trẻ vùng biên.



Từ ngôi nhà sàn mở lối đón khách

Nằm dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, thôn Chênh Vênh được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Bru - Vân Kiều. Tuy nhiên, trong nhiều năm, những lợi thế, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Qua tìm hiểu trên mạng internet, báo chí và các mô hình du lịch cộng đồng thành công ở nhiều địa phương, Thiết nhận ra quê hương mình có rất nhiều nét hấp dẫn riêng nhưng chưa được nhiều người biết đến. Đó là những ngôi nhà sàn truyền thống, các món ăn mang đậm hương vị núi rừng, làn điệu dân ca, phong tục tập quán được lưu giữ qua nhiều thế hệ cùng cảnh sắc thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí, trong đó có thác Chênh Vênh.

Chị Hồ Thị Thiết chia sẻ: Nhìn những địa phương khác làm du lịch rất tốt, chị nghĩ tại sao quê hương mình có nhiều tiềm năng như vậy mà chưa phát triển được. Chị mong muốn làm một điều gì đó để quảng bá về bản làng, quê hương và tạo thêm sinh kế cho người dân. Ý tưởng ấy càng được củng cố khi chị tham gia các lớp tập huấn, chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và khởi nghiệp dành cho thanh niên được tổ chức tại địa phương. Những kiến thức được tiếp cận cùng sự động viên từ các tổ chức, dự án phát triển cộng đồng đã tiếp thêm cho cô gái trẻ sự tự tin để bắt tay hiện thực hóa ước mơ.

Hành trình của cô gái trẻ Hồ Thị Thiết là câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương, khát vọng cống hiến và tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Nhưng những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Hồ Thị Thiết cho hay, trở ngại lơn nhất với cô không chỉ là nguồn vốn hạn hẹp mà còn là sự e dè của người dân địa phương. Với đồng bào Bru - Vân Kiều, ngôi nhà sàn không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là không gian lưu giữ ký ức gia đình, nơi gắn kết các thế hệ và mang nhiều ý nghĩa văn hóa, tâm linh. Đặc biệt, gian giữa ngôi nhà từ lâu được xem là nơi trang trọng nhất, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Vì vậy, việc mở cửa đón khách lưu trú từng là điều khó được chấp nhận. Nhưng chị quyết tâm và kiên trì thuyết phục gia đình rằng du lịch không làm mất đi bản sắc văn hóa mà ngược lại còn giúp những giá trị ấy được gìn giữ và lan tỏa rộng rãi hơn. Mỗi vị khách khi đến với bản làng không chỉ giúp tạo nguồn thu nhập mà còn là cơ hội để văn hóa Bru - Vân Kiều được biết đến nhiều hơn.

Nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ phía gia đình, Đoong Bui Homestay được hình thành, mang theo ước mơ và khát vọng của cô gái trẻ Hồ Thị Thiết nơi miền biên viễn. Để có kinh phí cải tạo cơ sở vật chất phục vụ du khách, Thiết phải vay mượn thêm và trực tiếp tham gia vào mọi công việc, từ cải tạo nhà cửa, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng lịch trình trải nghiệm đến giới thiệu văn hóa địa phương.

Một cánh cửa mới đã mở ra từ chính ngôi nhà sàn quen thuộc của gia đình dưới chân dãy Trường Sơn. Với tâm huyết, sự sáng tạo và khát vọng tuổi trẻ cùng tình yêu quê hương mãnh liệt của cô gái trẻ, Đoong Bui Homestay được chăm chút, yêu thương và ngày càng phát triển. Hiện nay, ba căn nhà sàn của gia đình Thiết có thể phục vụ từ 40-50 khách mỗi đợt. Mỗi năm, homestay của đón khoảng 400 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Chị Hồ Thị Thiết cho biết: Trước đây để mua được một chiếc nồi cơm điện hay vật dụng sinh hoạt trong nhà, gia đình phải dành dụm rất lâu. Nay nhờ làm du lịch, cuộc sống đã bớt khó khăn hơn, gia đình có thêm điều kiện đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du khách và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đó giúp chị có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.

Hành trình mà chị Thiết đang đi bước đầu đã đơm hoa và kết trái ngọt, Đoong Bui Homestay và thôn Chênh Vênh dần định hình trên bản đồ du lịch quê hương, bản làng vùng biên cũng ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, chị Hồ Thị Thiết vinh dự là một trong 20 gương mặt trẻ của tỉnh nhận Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” lần thứ I.

Đánh thức tiềm năng từ bản làng vùng biên

Cách homestay khoảng 1km là thác Chênh Vênh – điểm đến nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ giữa đại ngàn Trường Sơn. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, nhận thức của người dân về làm du lịch gắn với bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân trong bản đã biết cách khai thác các sản phẩm địa phương, bán các món ăn truyền thống của địa phương phục vụ du khách và chủ động hơn trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường.

Chị Hồ Thị Thiết bày tỏ: “Điều khiến em vui nhất không chỉ là số lượng khách tăng lên mà thấy bà con bắt đầu nhìn du lịch như một cơ hội phát triển mới cho bản làng. Nếu trước đây mọi người nghĩ chỉ có làm rẫy mới có thu nhập thì nay nhiều người đã thấy những giá trị sẵn có của quê hương cũng có thể tạo sinh kế nếu biết khai thác đúng cách”.

Không chỉ tạo thêm thu nhập cho gia đình, Đoong Bui Homestay còn tạo việc làm thời vụ cho phụ nữ trong bản. Mỗi khi có đoàn khách đông, Thiết đều mời thêm bà con đến hỗ trợ nấu ăn, phục vụ và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Những thay đổi ấy tuy chưa lớn nhưng đang hiện hữu từng ngày ở Chênh Vênh. Đó là những ngôi nhà sàn được gìn giữ, ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên và niềm tin của người dân vào hướng phát triển từ chính những giá trị truyền thống của bản làng. Thông qua du lịch, người dân có thể giữ lại những ngôi nhà sàn truyền thống, gìn giữ văn hóa, ẩm thực và giới thiệu cuộc sống của đồng bào Bru - Vân Kiều đến với du khách. Đó là điều quý hơn tiền bạc...

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, câu chuyện của chị Hồ Thị Thiết là hình ảnh đẹp về một thanh niên dân tộc thiểu số dám vượt qua những rào cản về tư duy để khởi nghiệp từ chính những giá trị văn hóa địa phương. Điều đáng trân trọng ở cô gái trẻ người Bru - Vân Kiều không chỉ nằm ở việc xây dựng thành công một mô hình homestay mà còn ở cách chị biết phát huy những lợi thế sẵn có của quê hương để tạo ra giá trị mới.

Từ những ngôi nhà sàn truyền thống, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào, cảnh quan thiên nhiên vùng biên, chị đã từng bước biến tiềm năng thành sản phẩm du lịch cộng đồng mang dấu ấn riêng. Mô hình Đoong Bui Homestay và hành trình của Hồ Thị Thiết là minh chứng sinh động cho tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên Quảng Trị, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó có thể thấy, đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất, từ việc nhận diện tiềm năng của quê hương, mạnh dạn nghĩ khác, làm khác và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn. Khát vọng của tuổi trẻ sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được đặt trong khát vọng phát triển của quê hương và trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng. Câu chuyện của Thiết là nguồn cảm hứng để nhiều thanh niên mạnh dạn lập thân, lập nghiệp trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra.

Hành trình sáng tạo của Hồ Thị Thiết vẫn đang tiếp tục. Từ căn nhà sàn giữa đại ngàn, cô gái trẻ người Bru – Vân Kiều đã cho thấy rằng khát vọng cống hiến, sự mạnh dạn đổi mới và tình yêu quê hương có thể biến những tiềm năng tưởng chừng còn ngủ yên thành động lực phát triển. Từ Chênh Vênh hôm nay, một hướng đi mới đang được mở ra, không chỉ cho gia đình chị mà còn cho những bản làng vùng biên giàu bản sắc văn hóa ở dãy Trường Sơn./.