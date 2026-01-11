ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Nhân tố trung tâm tạo ổn định bền vững và quỹ đạo phát triển ấn tượng của Việt Nam

Đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cũng như những yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục củng cố và phát huy vai trò đó trong giai đoạn mới – khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Assaf Talgam cho rằng từ góc nhìn so sánh và lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố trung tâm tạo nên sự ổn định chính trị bền vững và quỹ đạo phát triển ấn tượng của đất nước. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, rất ít tổ chức chính trị có thể duy trì được sự lãnh đạo liên tục, đồng thời thích ứng linh hoạt và hiệu quả với những thay đổi trong phương thức quản trị như Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng dẫn dắt đất nước vượt qua các chặng đường lịch sử lớn – từ giành độc lập dân tộc, tái thiết sau chiến tranh đến tiến hành cải cách kinh tế – cho thấy nền tảng xã hội sâu rộng và tầm nhìn chiến lược rõ ràng của Đảng.



Điều nổi bật không chỉ là vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc huy động sức mạnh quần chúng ở những thời điểm lịch sử mang tính bước ngoặt của đất nước, mà còn là năng lực điều chỉnh ưu tiên chiến lược trước những biến động của bối cảnh trong nước và quốc tế. Công cuộc Đổi mới và các cải cách tiếp theo phản ánh cách tiếp cận quản trị mang tính thực tiễn cao, biết dung hòa giữa sự nhất quán về tư tưởng và tính linh hoạt trong hoạch định chính sách – yếu tố đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế ổn định và giữ vững ổn định xã hội ở Việt Nam.

Nhà nghiên cứu lịch sử, nhà báo Assaf Talgam của Israel. Ảnh TTXVN phát

Theo chuyên gia Israel, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của sự vươn lên mạnh mẽ, thách thức lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếp tục củng cố các thiết chế tham gia của nhân dân và bảo đảm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc nhiều vào nâng cao hiệu quả thể chế, tính minh bạch trong chính sách và khả năng đáp ứng các nguyện vọng xã hội, đặc biệt là của thế hệ trẻ. Việc kiên trì xây dựng nền quản trị liêm chính, trọng dụng nhân tài và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học sẽ là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của nhân dân và bảo đảm sức bền lâu dài của quốc gia.



Về ý nghĩa của Đại hội XIV đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới , ông Assaf Talgam cho rằng với góc nhìn phân tích bên ngoài, sự kiện chính trị này có thể được hiểu là một sự điều chỉnh chiến lược quan trọng, hơn là một sự thay đổi mang tính đột ngột. Ý nghĩa của Đại hội nằm ở việc xác định vị thế của Việt Nam tại một thời điểm bản lề trong tiến trình phát triển, với các mục tiêu rõ ràng: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045. Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.



Điểm đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV là tầm nhìn dài hạn, hướng tới hiện đại hóa và cải cách, đồng thời tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội xác định mục tiêu phát triển của Đảng và đất nước là xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa”.



Bên cạnh đó, Đại hội XIV nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của Nhà nước. Điều này phản ánh sự nhận thức ngày càng rõ của lãnh đạo Việt Nam về những rủi ro do phân mảnh kinh tế toàn cầu, cạnh tranh địa – chính trị trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc trỗi dậy, cũng như những gián đoạn công nghệ và môi trường do chủ nghĩa tư bản toàn cầu gây ra. Trên nền tảng đó, đại hội thể hiện chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt Việt Nam đạt các mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.



Theo ông Assaf Talgam, trong môi trường quốc tế hiện nay, Việt Nam đang đứng trước các cơ hội đan xen nhiều bất định. Một mặt, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, sự lan tỏa công nghệ và uy tín của Việt Nam như một đối tác ổn định, đáng tin cậy đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho quá trình thúc đẩy nền kinh tế. Mặt khác, sự khó lường trong các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khủng hoảng khí hậu và cạnh tranh địa – chính trị ngày càng gay gắt đặt ra những thách thức lớn đối với việc điều phối chính sách và hoạch định chiến lược dài hạn của các nước, trong đó có Việt Nam.

Theo nhà nghiên cứu lịch sử Israel, thành công của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ vững quyền tự chủ chiến lược, đồng thời tiếp tục xây dựng và củng cố quan hệ với các quốc gia và phong trào tiến bộ trên toàn thế giới. Điều này đòi hỏi không chỉ sự cân bằng trong đối ngoại, mà còn cần những thể chế trong nước vững mạnh, đủ khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài và tận dụng hợp tác quốc tế phục vụ phát triển quốc gia.



Là một quốc gia xã hội chủ nghĩa tiêu biểu và một nền kinh tế đang lên, Việt Nam cũng có thể đóng vai trò quốc tế lớn hơn trong việc thúc đẩy hòa bình và công lý trên thế giới. Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Israel sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía. Ông Assaf Talgam cho rằng Đảng Cộng sản Israel có thể học hỏi nhiều từ kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại các hình thức thống trị, áp bức trong quan hệ quốc tế và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa; đồng thời, sự phối hợp giữa hai Đảng hướng tới một nền hòa bình công bằng tại Trung Đông sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa hai Đảng vì vậy sẽ thúc đẩy học hỏi lẫn nhau, đồng thời phục vụ các mục tiêu chiến lược lâu dài của cả hai bên./.