ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Nền móng cho bước phát triển mới của đất nước

Luật sư Đặng Chiến Thắng, sinh sống tại Thành phố Rockville, bang Maryland, chia sẻ cảm nghĩ với phóng viên TTXVN về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Luật sư Đặng Chiến Thắng cho biết dù sống xa Tổ quốc, ông vẫn thường xuyên theo dõi rất chặt chẽ mọi tin tức từ quê hương và nhận thấy Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được vị thế cũng như định hướng về phát triển kinh tế, chính trị và xã hội.

“Điều đầu tiên rất quan trọng đó là nền chính trị ổn định. Thứ hai là kinh tế tiếp tục tăng trưởng rất tốt trong năm 2025 với vị trí 32 trên 218 nền kinh tế được xếp hạng. Có thể nói là chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc một cách rất ổn định về kinh tế cho nhân dân và tiếp tục đó là đời sống văn hóa, các hình thức để người dân tham gia duy trì được nền văn hóa dân tộc”, Luật sư Đặng Chiến Thắng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của đất nước trong năm qua.

Đánh giá về vai trò của Đảng trong những thành tựu đó, Luật sư Đặng Chiến Thắng nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, vì vậy các kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội thời gian qua đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, ông cho rằng năm 2025 ghi dấu một quyết sách mang tính lịch sử, đó là việc sáp nhập địa giới hành chính và xóa bỏ cấp quản lý nhà nước trung gian.

Luật sư Đặng Chiến Thắng phân tích rằng việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ giúp giảm gánh nặng ngân sách, tiết kiệm nguồn lực tài chính, mà còn tạo điều kiện để tập trung đầu tư phát triển kinh tế vùng, miền một cách rõ ràng hơn.

Quan trọng hơn, bộ máy công quyền được đưa đến gần người dân, giúp người dân tiếp cận và giải quyết các thủ tục hành chính, các vấn đề liên quan đến đầu tư công và quản lý nhà nước một cách trực tiếp, thuận lợi hơn. Theo ông, những lợi ích này mang tính thực chất và lâu dài, khó có thể phủ nhận.

Trao đổi với phóng viên TTXVN về kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đối với Đại hội Đảng lần thứ XIV, Luật sư Đặng Chiến Thắng bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước việc Đảng đã có những định hướng rõ ràng, cởi mở hơn đối với phát triển kinh tế tư nhân.

“Cá nhân tôi thấy được rằng Đảng đã có những định hướng rất mới. Tôi rất mừng khi thấy chúng ta đã có quan điểm chính thức về phát triển kinh tế tư nhân: cởi trói, tập trung đầu tư phát triển kinh tế tư nhân. Đó là một trong những chuyển mình rõ ràng nhất trong định hướng của Đảng trong lãnh đạo nền kinh tế-xã hội”, ông Đặng Chiến Thắng nhận xét.

Theo Luật sư Đặng Chiến Thắng, để những định hướng đó đi vào thực tiễn, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền cần được triển khai một cách bài bản và thực chất hơn. Ông cho rằng hiệu quả của Nhà nước pháp quyền cần được đo bằng mức độ tham gia và sự hài lòng của người dân. Trong đó, vấn đề bảo đảm và phát huy quyền con người giữ vai trò then chốt, bởi đây là nền tảng để người dân tin tưởng, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Bàn về việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Luật sư Đặng Chiến Thắng khẳng định rằng dù sinh sống ở bất cứ đâu, quê hương vẫn luôn là cội nguồn mà mỗi người Việt hướng về, với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, ông cho rằng để khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần đó, cần thẳng thắn nhìn nhận và từng bước tháo gỡ những rào cản còn tồn tại hay những thách thức về môi trường sống, đặc biệt tại các đô thị lớn.

“Tôi tin là mọi người sẽ càng ngày càng hướng về đất nước, phát triển đất nước Việt Nam và tự hào khi nhắc đến hai chữ Việt Nam", Luật sư Đặng Chiến Thắng khẳng định./.