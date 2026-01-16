ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Cộng đồng người Việt tại Lào tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển phồn vinh

Chị Nguyễn Thị Hảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thăng Long Global, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá, tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Đó là chia sẻ chung của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Lào.

Bà Phạm Thị Minh Hường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ niềm tin vào những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, bà Phạm Thị Minh Hường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo bà Phạm Thị Minh Hường, dù kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, thể hiện năng lực điều hành linh hoạt của chính phủ trong các vấn đề về kinh tế.

Bà Minh Hường nhấn mạnh, sự ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư - kinh doanh không ngừng được cải thiện, cùng với những nỗ lực mạnh mẽ trong cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và thúc đẩy ngoại giao kinh tế đã và đang củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam hướng tới tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Hướng về tương lai, bà kỳ vọng Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình” sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển lớn mà Đảng và Nhà nước đề ra là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Đây không chỉ là những cột mốc thời gian, mà còn là khát vọng chung của toàn dân tộc.

Động lực bứt phá trong giai đoạn tới, theo bà Minh Hường, sẽ đến từ chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời chú trọng phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Những yếu tố này sẽ khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng chung niềm tin hướng về Đại hội XIV, chị Nguyễn Thị Hảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thăng Long Global - cho biết chị sang Lào sinh sống và làm việc đã hơn 20 năm nhưng vẫn luôn quan tâm đến tin tức trong nước. Theo chị, để trí thức kiều bào thực sự về nước cống hiến một cách thực chất, cần có các chính sách thu hút và hỗ trợ đồng bộ. Nhà nước cần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và minh bạch hơn nữa; đồng thời hỗ trợ về cơ chế, thủ tục hành chính, chỗ ở và giáo dục cho con cái, giúp trí thức kiều bào yên tâm trở về đóng góp lâu dài.

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Hảo cho rằng Nhà nước cũng cần tạo cơ hội để trí thức kiều bào tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển quan trọng, kết nối họ với chuyên gia trong nước, đồng thời đánh giá và ghi nhận xứng đáng những đóng góp của các trí thức kiều bào để tạo động lực quan trọng giúp phát huy tốt nguồn lực trí tuệ toàn cầu của người Việt. Ngoài ra, để Việt Nam có tên trên bản đồ công nghệ thế giới, cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho nghiên cứu và phát triển, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, bán dẫn…, song song với đó là cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới sáng tạo.

Cộng đồng người Việt tại Lào kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định và tăng cường chính sách đại đoàn kết, phát huy vai trò của kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng thể hiện niềm tin vào thế hệ lãnh đạo mới, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa sẽ là cơ sở để cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước./.