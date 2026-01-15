ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Bước ngoặt chiến lược thúc đẩy Việt Nam tiến tới quốc gia phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii Daniel Paul Leaf cho rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thời điểm then chốt để xác định tầm nhìn chiến lược của quốc gia, đặt ra các mục tiêu kinh tế - xã hội và định hình lộ trình phát triển dài hạn của đất nước.

Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhân dịp chuẩn bị diễn ra sự kiện trọng đại này, ông Daniel Paul Leaf bày tỏ hy vọng những quyết định được đưa ra tại đại hội toàn quốc mang tính lịch sử sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam tiến tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Là người có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu - nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Daniel Paul Leaf cho biết, ông đã chứng kiến với sự ngưỡng mộ sâu sắc bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ. Theo ông, kể từ khi mối quan hệ giữa hai nước được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác song phương đã ngày càng sâu sắc hơn trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, ông đánh giá cao bang Hawaii đã có mối liên kết đặc biệt với các địa phương của Việt Nam, đóng vai trò như một cầu nối xuyên Thái Bình Dương, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa và hợp tác kinh tế. Ông tái khẳng định cam kết ủng hộ các nỗ lực của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm tăng cường những mối liên kết quan trọng này.

Bên cạnh đó, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo liên tục cũng như đóng góp mang tính xây dựng của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN. Theo ông, cam kết kiên định của Việt Nam đối với ổn định khu vực, hội nhập kinh tế và hợp tác hòa bình đã xứng đáng mang lại cho Việt Nam vị thế có ảnh hưởng và được tôn trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Ông bày tỏ: “Tôi chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp trong việc hoạch định các chính sách nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài cho nhân dân Việt Nam”./.