Đại hội Đảng XIV: Báo chí Cuba khẳng định Đại hội soi đường Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo chí Cuba đã theo sát diễn biến của Đại hội kể từ phiên trù bị ngày 19/1 để tuyên truyền và lan tỏa tới công chúng về sự kiện trọng đại này của nhân dân Việt Nam.

Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina của Cuba đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh chụp màn hình: Việt Hùng-P/v TTXVN tại Cuba

Các trang báo điện tử của Prensa Latina, ACN, Juventud Rebelde và Granma đã đăng tải những tin và bài viết về Đại hội XIV, nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội lần này trong việc xác định các mục tiêu và chỉ đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Prensa Latina đã khai trương chuyên mục “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhằm truyền tải và phổ biến những thông tin chính thống về sự kiện trọng đại này của Việt Nam tới công chúng.