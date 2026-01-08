Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào - Thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều tối 8/1 tại thủ đô Viêng Chăn, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã dẫn đầu Đoàn sang chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào và gặp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khoá XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng chuyển tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự kiện là dấu mốc chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào anh em.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane (phải) tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, sang chúc mừng. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith một lần nữa được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, qua đó thể hiện sự tin cậy sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí trong suốt thời gian qua; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, cùng quyết tâm chính trị cao, bản lĩnh vững vàng và bề dày kinh nghiệm của 40 năm đổi mới, đất nước Lào anh em sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển với niềm tin và khát vọng mới, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XII đã đề ra; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Lào chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức; Đại hội đã thông qua Cương lĩnh chính trị hết sức quan trọng, các định hướng chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới. Ban Chấp hành Trung ương và Ban Lãnh đạo khoá mới của Đảng là tập thể lãnh đạo đoàn kết, gồm các đồng chí giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn chiến lược; thể hiện uy tín và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân Lào đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đồng chí Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội cũng là thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước; khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử, đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là điểm tựa chiến lược quan trọng cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp, không ngừng củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; Việt Nam luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, ủng hộ hết lòng và chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hợp tác chính trị, kết nối và phát triển kinh tế-xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước trong thời gian tới sớm nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào; đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công của Đại hội, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào-Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt chặng đường cách mạng cũng như trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Lãnh đạo khác của Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao, cổ vũ và động viên, hỗ trợ hiệu quả cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đồng chí Thongloun Sisoulith khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân đồng chí đặc biệt coi trọng, luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao mới được thống nhất trong thời gian qua, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

*Chiều cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp chúc mừng đồng chí Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao Lào và đồng chí Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào được Đại hội Đảng tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII.