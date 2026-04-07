Đại hội Chi hội Nhà báo Báo ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031

Giai đoạn 2020 – 2025, Chi hội Nhà báo Báo ảnh Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Liên chi hội nhà báo TTXVN, đã tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Báo ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Liên chi hội nhà báo TTXVN lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam và nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Chi hội Nhà báo Báo ảnh Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tạp chí đối ngoại quốc gia, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Hoạt động của Chi hội Nhà báo Báo ảnh Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào việc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác thông tin, tạo bước chuyển biến rõ nét cả về nội dung, hình thức và sức lan tỏa của thông tin Báo ảnh Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, thông tin trên Báo in và Báo điện tử đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình thông tin (tin, ảnh, phóng sự, mega story, longfong, video, slide ảnh).

Trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, Chi hội nhà báo Báo ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức tác nghiệp và truyền phát thông tin theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, và đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng trên các sản phẩm thông tin của đơn vi, tiếp tục nâng tầm tờ báo đối ngoại bằng hình ảnh của TTXVN và của Đảng, Nhà nước.

Chi hội Nhà báo Báo ảnh Việt Nam tích cực động viên hội viên tiếp tục tham gia tích cực các giải báo chí trong và ngoài ngành, giải báo chí quốc gia. Chi hội sẽ tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, nói chuyện thời sự… qua đó tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho hội viên. Tăng cường hoạt động giao lưu, các chuyến đi thực tế, lồng ghép với các hoạt động đoàn thể khác để tập hợp, gắn kết hội viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhà báo Vũ Mai Linh Hương – Ủy viên Ban thường vụ Liên Chi hôi Nhà báo TTXVN, Trưởng ban Biên tập tin đối ngoại TTXVN nhấn mạnh, Chi hội trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng tham mưu, hỗ trợ Ban biên tập Báo ảnh Việt Nam đẩy mạnh các hình thức truyền thông trên mạng xã hội. Chi hội cũng cần xây dựng các tuyến đề tài có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại và tham dự các giải báo chí quốc gia.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Long – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo ảnh Việt Nam cũng đã giao nhiệm vụ cho Chi hội trong thời gian tới cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sản xuất những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Nhà báo Nguyễn Tuấn Long cũng nhấn mạnh, Chi hội cần tích cực tham mưu, đề xuất với Chi ủy, Ban biên tập các hình thức lan tỏa thông tin trên hệ thống báo điện tử 10 ngữ của Báo ảnh Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Thư ký chi hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 3 đồng chí, và bầu 11 đại biểu (9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Liên chi hội Nhà báo TTXVN nhiệm kỳ 2026 – 2031./.