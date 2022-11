GS. TS. Sử Đình Thành – Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chia sẻ thông tin về chuỗi sự kiện Ready for Next. Ảnh: Sơn Nghĩa

Buổi họp báo tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 30/11/2022, giới thiệu chuỗi chương trình Ready for Next do UEH tổ chức có sự tham gia của đông đảo các đối tác, chuyên gia, lãnh đạo UEH và báo chí đến tham dự. Ảnh: Sơn Nghĩa

PGS. TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo – Phó Hiệu trưởng UEH giải đáp và cung cấp thông tin liên quan đến chuỗi sự kiện Ready for Next sẽ diễn ra từ 04 – 11/12/2022. Ảnh: Sơn Nghĩa

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho chuỗi chương trình Ready for Next diễn ra từ 04 – 11/12/2022. Ảnh: Sơn Nghĩa Ready for Next là một trong những sự kiện giáo dục, khoa học và nghệ thuật quy mô lớn do UEH thực hiện trong năm 2022, trong định hướng thực hiện chiến lược đại học đa ngành và bền vững của Nhà trường, sự kiện này có sự tham dự và cố vấn của các giáo sư, chuyên gia hàng đầu đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này chính là 04 hội thảo quốc tế với cách thức tiếp cận mới mẻ về tri thức đa lĩnh vực, kết nối từ học thuật đến ứng dụng: Resilience by Technology and Design 2022 lần thứ Nhất, chủ đề “Smart Living” (từ 08 - 11/12); Sustainable University Development: Opportunity and Challenge (từ 07 - 10/12); ArtTech Fusion 2022- Cuộc sống thông minh: Thay đổi lối sống hướng tới phát triển bền vững qua lăng kính Nghệ thuật - Công nghệ (từ 04 - 11/12); A Future Resilience through Smart City Lens - Khả năng phục hồi trong tương lai qua lăng kính thành phố thông minh (từ 07 - 11/12), cùng với 25 phiên hội thảo chuyên sâu, hội thảo khoa học xoay quanh các chủ đề Bền vững - Công nghệ - Thiết kế và Nghệ thuật. Cũng trong sự kiện lần này, UEH sẽ chính thức ra mắt hai mạng lưới kết nối trong nước và quốc tế: ArtTech Fusion Hub - tập trung các nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ và nghệ thuật; IFS Hub - Diễn đàn quốc tế bền vững - tập trung các nhóm giải pháp phát triển bền vững cho các trường đại học và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Đây sẽ là nơi hội tụ của cộng đồng những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng UEH thảo luận, tư vấn, nghiên cứu và lan tỏa các tri thức, công cuộc đổi mới để hướng tới giải quyết các vấn đề cụ thể, cấp bách và thực tiễn.

Các hoạt động nghệ thuật tại Ready for Next sẽ được tổ chức tại các cơ sở của UEH trên địa bàn Thành phố với đa dạng các loại hình nghệ thuật, bao gồm: Chương trình hòa nhạc cổ điển New York Classiacal Musuc Society Asia (UEH phối hợp với Hiệp hội Âm nhạc cổ điển New York - Châu Á, từ 08 - 09/12, cơ sở A - UEH); Không gian nghệ thuật “Voice from Ocean” - kết hợp giữa triển lãm các sản phẩm từ rác thải và âm nhạc (từ 04 - 11/12, cơ sở B); Triển lãm Media Art - Beyond the Forest (UEH phối hợp cùng Bảo tàng Nghệ thuật Ulsan thực hiện triển lãm độc quyền, từ 04 - 11/12, cơ sở B); Triển lãm Inspiring Sustainability Initiatives - trưng bày các sản phẩm/dự án/chương trình hàng động bền vững trong các lĩnh vực khác nhau (từ 07 - 09/12, cơ sở A, V); Fashion Show “The wow factor” - mang đến những ý tưởng mới cho ngành thời trang của Việt Nam (ngày 07/12, cơ sở V); Triển lãm hình ảnh cuộc thi ArtCamp (UEH phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, từ 04 - 11/12, cơ sở B) với thông điệp “Sống bền vững trong thời đại công nghệ số”. Đây hứa hẹn sẽ là những hoạt động nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa, thể hiện vai trò tạo lập cộng đồng truyền cảm hứng nghệ thuật và thay đổi hướng tới sự phát triển bền vững.

GS. TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết: Thông qua chuỗi hoạt động Ready for Next, UEH với trách nhiệm của một đại học trọng điểm quốc gia, đã tiên phong học hỏi, nghiên cứu và mong muốn đem những giải pháp đổi mới sáng tạo, kết nối và lan tỏa những tri thức đa ngành của thế giới đến Việt Nam, đóng góp vào quá trình chuyển đổi vì sự phát triển bền vững của cộng đồng./.