Đại biểu dân cử phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Theo báo cáo tại hội nghị, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đạt các mục tiêu đề ra, bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp xã. Quá trình tổ chức bầu cử được thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý, lấy tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đại biểu làm trọng tâm, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu đạt 99,99%, cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; không có khu vực nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả, tỉnh Vĩnh Long bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội; trong đó 77,78% có trình độ sau đại học, 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, đại biểu nữ đạt 22,22%. Đối với HĐND tỉnh, bầu đủ 85 đại biểu; trong đó, nữ đạt 37,65%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 12,94%, đại biểu có trình độ sau đại học đạt 75,29% và 92,94% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ở cấp xã, toàn tỉnh bầu được 2.692/2.700 đại biểu HĐND. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30,16%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 16,93%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 3,42%; đại biểu có trình độ đại học và sau đại học chiếm gần 88,6%.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức với hơn 4.300 hội nghị, thu hút trên 37.200 lượt cử tri tham dự. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chào mừng ngày bầu cử, góp phần tạo không khí phấn khởi, dân chủ trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Trí Quang nhấn mạnh, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm của nhân dân đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, mỗi đại biểu cần gần dân, lắng nghe nhân dân với tinh thần chân thành, hành động trách nhiệm, kiên định mục tiêu vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, điều nhân dân kỳ vọng không chỉ là sự ổn định về tổ chức mà còn là những chuyển biến rõ ràng trong thực tiễn. Do đó, các cấp, ngành cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân. Đồng thời tạo điều kiện để đại biểu dân cử thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 304 tập thể, 328 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031./.