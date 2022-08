Đặc sản Việt Nam được giới thiệu tại Hội chợ thực phẩm quốc tế Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong luôn được coi là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành thực phẩm - đồ uống Hong Kong. Hội chợ mang đến cho các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống cơ hội vàng trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và phát triển thương hiệu. Hội chợ thu hút rất nhiều nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới như các nước châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các nước Đông Nam Á.

Do tình hình dịch bệnh, các doanh nghiệp Việt Nam năm nay tiếp tục không tham gia được hội chợ. Vì vậy, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong đã có một gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Phạm Bình Đàm – Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong cho biết Hong Kong là cửa ngõ và trung tâm thương mại rất lớn trong khi Việt Nam có rất nhiều sản phẩm lương thực-thực phẩm có thế mạnh. Năm 2022 các doanh nghiệp Việt Nam chưa thể tham gia hội chợ trực tiếp do các biện pháp kiểm dịch còn tương đối gắt gao của Hong Kong. Ông hy vọng từ năm 2023 sẽ có nhiều công ty và nhiều nông sản nổi bật của Việt Nam tham gia hội chợ để từ đây có thể giới thiệu nhiều mặt hàng ấn tượng của Việt Nam với nhiều khách hàng lớn trên thế giới.

Bà Vũ Thị Thúy – Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Là người có nhiều năm gắn bó với thị trường Hong Kong, bà Vũ Thị Thúy – Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong cho biết đây là thị trường tiềm năng cho ngành công nghiệp thực phẩm cũng như đồ uống của Việt Nam bởi Hong Kong không sản xuất mà gần như nhập khẩu tất cả các mặt hàng tiêu dùng cũng như lương thực, thực phẩm. Hai bên có khẩu vị cũng như nhiều nét tương đồng về văn hóa tiêu dùng. Do đó các sản phẩm của Việt Nam rất được ưa chuộng tại thị trường Hong Kong. Các sản phẩm hiện đang có mặt trên thị trường Hong Kong như gạo và các sản phẩm từ gạo, thủy sản, gia vị, hạt điều, hạt tiêu, cà phê… đều được người Hong Kong đánh giá cao. Tuy nhiên, bà Thúy cũng lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam phải chú ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Hong Kong để sản phẩm Việt Nam dễ dàng tiến vào thị trường này.

Bà Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Công ty Phát triển Kinh doanh Viet Kwong chuyên nhập khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản-thực phẩm của Việt Nam chia sẻ doanh nghiệp đã tham gia Hội chợ ẩm thực lớn nhất trong năm này của Hong Kong 13 năm liên tiếp. Bà cho biết người dân Hong Kong rất thích ăn các thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam như hạt điều, cà phê, bún và phở khô....Các sản phẩm của Việt Nam có mùi vị và hương vị tiếp cận được với nền văn hóa ẩm thực của người dân Hong Kong.

Hàng năm đều đến tham quan Hội chợ thực phẩm quốc tế Hong Kong, bà Wong – người dân Hong Kong, cho biết mỗi dịp đi hội chợ thực phẩm, bà đều đến gian hàng Việt Nam mua phở ăn liền về cho gia đình bởi sản phẩm này có hương vị thơm ngon, chế biến thuận tiện.

Với chủ đề “Trải nghiệm cuộc sống mới”, Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong mang đến những món ngon trên khắp thế giới và những sản phẩm mới lạ cho công chúng. Tuy nhiên do dịch bệnh tại Hong Kong vẫn chưa ổn định nên năm nay, khách hàng sẽ không được ăn thử tại điểm triển lãm.

Hội chợ năm nay dự kiến thu hút hàng chục khách tham quan mỗi ngày. Hội chợ năm 2021 với 545 đơn vị tham gia, thu hút 370.000 khách quan./.