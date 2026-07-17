Đặc sản cao nguyên Việt Nam chinh phục thị trường Malaysia

Với chủ đề “Thực phẩm và đồ uống sẵn sàng cho tương lai: Thúc đẩy làn sóng tiếp theo”, hội chợ đã quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm đến từ hơn 85 quốc gia. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nền tảng thương mại hàng đầu để các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống trao đổi ý tưởng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và khám phá những đổi mới trong hệ sinh thái thực phẩm Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia Chan Foong Hin (thứ 3, từ phải sang) tiếp đoàn của Sở Công thương Đắk Lắk. Ảnh: Bùi Hoàn - PV TTXVN tại Malaysia

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia, ông Chan Foong Hin, nhấn mạnh chủ đề năm nay trong việc định hình khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và đổi mới thương mại trước những thách thức toàn cầu. Ông bày tỏ hy vọng nền tảng chiến lược này sẽ hỗ trợ chuyển đổi ngành, biến các ý tưởng đổi mới sáng tạo thành các giải pháp có thể mở rộng và tiến lên chuỗi giá trị, cũng như đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ, nâng cao năng suất và cho phép các doanh nghiệp địa phương cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Với diện tích trưng bày hơn 15.000 mét vuông, hội chợ dự kiến thu hút hơn 13.000 khách tham quan chuyên ngành, từ các chủ nhà hàng, khách sạn đến các nhà nhập khẩu và bán lẻ lớn. Đáng chú ý, gian hàng của các đại diện đến từ Việt Nam tham dự MIFB 2026 đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp và người dân Malaysia đến tìm hiểu những sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Tây Nguyên.

Cà phê chế biến của Đắk Lắk thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Malaysia. Ảnh: Bùi Hoàn - PV TTXVN tại Malaysia

Ông Mai Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc tham gia hội chợ quốc tế này là bước đi chiến lược nhằm đón đầu thị trường Halal tiềm năng trị giá tới 190 tỷ USD. Ông bày tỏ tự tin khi giới thiệu các sản phẩm đặc sản tiêu biểu đạt chứng nhận OCOP và Halal, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới, với các sản phẩm chủ lực bao gồm đồ uống từ cà phê, ca cao, bơ và các sản phẩm chế biến từ trái cây đặc trưng.

Ông Mai Mạnh Toàn đánh giá sự quan tâm rất lớn từ các đối tác và người tiêu dùng Malaysia đối với các sản phẩm của Đắk Lắk là tín hiệu vô cùng tích cực. Ông bày tỏ tin tưởng rằng với chất lượng vượt trội và sự đón nhận nồng nhiệt từ thị trường, các sản phẩm của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ chinh phục thành công Malaysia cũng như nhiều thị trường khó tính khác trên thế giới trong thời gian tới.

Trong danh mục sản phẩm trưng bày, cà phê Robusta Đắk Lắk – dòng cà phê có chất lượng hàng đầu thế giới – giữ vai trò trọng tâm. Ông Hoàng Danh Hữu, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy Vietnam Chocolate, nhận định Malaysia là một thị trường trẻ, sức mua lớn và có tốc độ tiêu thụ mạnh mẽ. Việc mở rộng sang Malaysia giúp các doanh nghiệp Đắk Lắk đa dạng hóa thị trường, bên cạnh các thị trường truyền thống như Mỹ và Hàn Quốc. Dù Malaysia có những yêu cầu khắt khe, các nhà sản xuất Đắk Lắk vẫn tự tin nhờ sở hữu chứng nhận Halal quốc tế và sự tương đồng về thị hiếu tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á.

Sức hút của nông sản Đắk Lắk không chỉ đến từ các con số xuất khẩu mà còn từ sự đón nhận trực tiếp của người tiêu dùng bản địa. Bà Vetha Subramaniam, đại diện một doanh nghiệp tại Malaysia, bày tỏ sự ấn tượng với kết cấu đậm đặc của cà phê Việt Nam. Bà khẳng định, hiện nay có rất nhiều người Malaysia chuộng gu cà phê đậm đà như thế này. Do đó, các sản phẩm này của Việt Nam rất có tiềm năng thu hút khách hàng địa phương. Bà cũng nhấn mạnh xu hướng chú trọng đến sức khỏe và sản phẩm tự nhiên là hướng đi đúng đắn cho hàng Việt.

Đồng quan điểm, ông Brecken Yong, một người Malaysia yêu thích ẩm thực Việt, khẳng định cà phê Việt Nam rất có tiềm năng phát triển mạnh tại thị trường Malaysia vì không chỉ đậm đà mà còn có hương vị rất khác biệt. Ông Brecken nhận xét không chỉ cà phê, các loại thực phẩm và trái cây của Việt Nam cũng để lại ấn tượng sâu sắc về chất lượng và sự đa dạng.

Sự kiện cũng mở ra cơ hội thông qua các chương trình như kết nối trực tiếp với khách hàng và chia sẻ kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và chiến lược xuất khẩu. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thực phẩm ăn liền và uống liền đang phát triển mạnh mẽ.

Với lợi thế thổ nhưỡng chuyên biệt tạo nên hương vị đặc trưng, kết hợp với chiến lược bài bản về chứng nhận quốc tế, các sản phẩm của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập sâu không chỉ vào Malaysia mà còn vào thị trường Halal khu vực và quốc tế./.