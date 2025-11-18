Đặc sắc Việt Nam tại Lễ hội văn hóa châu Á ở Hong Kong (Trung Quốc)

Bạn bè quốc tế ấn tượng về Báo ảnh Việt Nam của Thông tấn xã Việt Nam tại lễ hội. Ảnh: Xuân Vịnh-PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Ngoài gian hàng giới thiệu về những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau phối với Hiệp hội người Việt Nam tổ chức tại sự kiện, phần tham dự của Việt Nam năm nay còn đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc đối với người dân sở tại và bạn bè thế giới khi có sự trình diễn của Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn và Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, tạo nên một diễn đàn văn hóa đa sắc màu và đậm đà bản sắc dân tộc.

Gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã trưng bày trang phục dân tộc và các tiết mục múa dân tộc và các vật phẩm mang tính biểu trưng như hoa sen, đàn T’rưng, cà phê phố, sách báo, tranh ảnh về Việt Nam, truyền tải những câu chuyện chạm đến kỷ niệm của mỗi người Hong Kong và bạn bè quốc tế với Việt Nam, cũng như niềm khao khát quay lại thăm Việt Nam.

Bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau cho biết Tổng Lãnh sự quán luôn coi Lễ hội Văn hoá châu Á mở rộng được tổ chức tại Hong Kong - nơi Đông Tây hội ngộ - là cơ hội quý để thực hiện ngoại giao văn hoá, tăng cường giao lưu giữa người dân Hong Kong và quốc tế với Việt Nam. Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cũng bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi biết rằng trong khuôn khổ Lễ hội năm nay, khán giả Hong Kong sẽ được thưởng thức buổi biểu diễn độc tấu Piano của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.

Buổi biểu diễn kéo dài hơn 2 tiếng vào tối 17/11 của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn cũng là điểm nhấn, gây ấn tượng mạnh tại sự kiện. Các bản nhạc của Chopin, nhạc ấn tượng của Pháp qua tiếng đàn của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đã gây xúc động mạnh mẽ khi 1.400 khán giả ngồi chật kín khán phòng không ngừng vỗ tay, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với tài năng piano đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. Kết thúc buổi diễn, hàng trăm người nán lại đợi nghệ sĩ ký tặng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn chia sẻ ông đã nhiều lần biểu diễn ở Hong Kong, lần đầu tiên cách đây 35 năm, ông cũng đánh giá rất cao sự yêu mến mà khán giả Hong Kong dành cho tiếng đàn của mình. Sau buổi biểu diễn độc tấu tại Hong Kong, nghệ sĩ sẽ tham gia hoà nhạc tại Bắc Kinh.

Biểu tượng trang phục Việt Nam tại lễ hội. Ảnh: Xuân Vịnh-Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn cho biết ông đã nhiều lần đồng hành cùng các đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam trong quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng trở lại và tham dự Lễ hội văn hóa châu Á tại Hong Kong lần này cũng có những nét riêng. Nghệ sĩ cũng dành nhiều nhận xét tốt đẹp cho Hong Kong - nơi có những nét văn hoá Đông - Tây, Á - Âu và có nhiều thế mạnh, lại rất gần gũi Việt Nam về mọi mặt. Ông hy vọng giao lưu văn hoá nghệ thuật giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển, đem lại lợi ích cho người dân hai bên nói chung, nền âm nhạc và các nghệ sĩ biểu diễn nói riêng.

Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong đã đem đến cho chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc nhiều tiết mục đặc sắc như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, cùng những khúc hát dân ca trữ tình mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, được khán giả nhiệt liệt cổ vũ.

Chia sẻ cảm nghĩ khi trong mình mang chung dòng máu của người Việt Nam và Hong Kong, bạn Quách Gia Nhi cho biết bạn cảm thấy vô cùng tự hào khi được góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Khi xem Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bạn cảm thấy vô cùng xúc động, biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để đất nước có được như ngày hôm nay. Qua phần biểu diễn của mình, bạn muốn gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp Việt Nam đẹp lắm, hòa bình đẹp lắm.

Chị Yoyo Poon, người dân Hong Kong cho biết phần biểu diễn của Việt Nam năm nay rất đặc biệt, phần biểu diễn của các bạn nhỏ năm nay kết hợp múa với nhảy hiện đại khá thu hút. Tiết mục “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và múa hoa sen, hay ca khúc “Bắc Bling” làm cho chị và nhiều khán giả bất ngờ và cảm động. Mỗi năm chị đều thấy các tiết mục được chuẩn bị kỹ càng và tâm huyết và đang lên kế hoạch sẽ cùng gia đình đến Việt Nam.

Lễ hội văn hóa châu Á cũng bao gồm nhiều sự kiện như biểu diễn, triển lãm và lễ hội ngoài trời, quy tụ các nghệ sĩ từ 30 quốc gia và khu vực, mang đến cho khán giả hơn 100 buổi biểu diễn và sự kiện./.