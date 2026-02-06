Đặc sắc Tết cộng đồng “Rạng rỡ Việt Nam” tại Thái Lan

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, gửi tới toàn thể bà con, quý vị và gia đình lời chúc mừng Năm mới chân thành nhất: chúc bà con sức khỏe, bình an, hạnh phúc và một năm mới nhiều thuận lợi, nhiều niềm vui.

Đại sứ Phạm Việt Hùng đã điểm lại nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước trong năm qua, khẳng định dù bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định, từng bước phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới; “đất nước đã hội đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp rất đáng trân trọng của gần 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, bao gồm cả bà con tại Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công, xác định những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; khẳng định trên con đường hiện thực hóa những khát vọng của đất nước, chắc chắn không thể thiếu vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài.

Năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Trải qua nửa thế kỷ, vượt qua những thách thức lịch sử, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trở thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với sự tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng, với khát vọng chung vì một tương lai gắn kết và phát triển bền vững; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực ASEAN và trên thế giới. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh trong mối quan hệ tốt đẹp đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan chính là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ luôn là mái nhà chung, đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ bà con. Nhân dịp Năm mới, Đại sứ bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau và đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tham dự buổi lễ, ông Hồ Văn Lâm, tân Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) xúc động chia sẻ chương trình Tết cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức không chỉ là một chương trình văn hóa giàu ý nghĩa, mà còn là dịp thiêng liêng đề mỗi người con đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan cùng hướng về Tổ quốc, về cội nguồn dân tộc với niềm tự hào và tình cảm sâu nặng.

Cùng chia sẻ cảm xúc bồi hồi trước thềm Xuân mới, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận, cho biết trong năm qua cộng đồng người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực vươn lên, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực lao động, học tập và kinh doanh. Bước sang Năm mới, Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng và Đại sứ quán; đồng thời đầy mạnh các hoạt động gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt, hỗ trợ bà con trong đời sống, cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh và nghĩa tình.

Với sự đồng hành của các nghệ sĩ, nghệ nhân thuộc Trung tâm Xúc tiến, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, chương trình Tết cộng đồng năm nay càng đặc biệt hơn khi khách tham dự có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt qua trò chơi múa sạp, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, cùng thưởng trà với kẹo lạc, chè lam, mứt gừng ngọt bùi ký ức, hay lắng nghe âm nhạc dân gian qua làn điệu múa chèo. Chương trình cũng thêm phần thú vị với tiết mục hát xẩm của các du học sinh và màn biểu diễn hồn nhiên của các cháu bé thiếu nhi là con em cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Giữa tiếng cười nói và âm thanh rộn ràng, Tết trở thành sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê./.