Đặc sắc Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Các họa sĩ say sưa sáng tác trên mình trâu. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Từ mùa Xuân năm 2009, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được phục dựng tại cánh đồng Đọ Tín - khu ruộng cách đây hơn 1.000 năm vua Lê Đại Hành đã thực hiện nghi lễ cày Tịch điền đầu Xuân, nhằm khuyến khích nông tang, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Cũng từ năm 2009 đến nay, Hội thi vẽ trang trí trâu được duy trì và trở thành một hoạt động không thể thiếu của Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, mang đến sắc màu mới mẻ và dấu ấn nghệ thuật đặc biệt cho không gian lễ hội. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và sáng tạo đã giúp lễ hội ngày càng thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách thập phương.

Tham gia Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2026 có 15 họa sỹ là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình. Với những gam màu tươi sáng, hình khối sắc nét, mỗi họa sỹ đã tạo nên một tác phẩm mang nét độc đáo riêng thể hiện được sự tươi mới, cùng cả nước bước vào mùa Xuân mới với nhiều khát vọng mới. Chủ đề mà các họa sỹ thể hiện trên mình trâu năm nay chủ yếu liên quan đến linh vật ngựa, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới… Chú trâu giành giải Nhất hội thi. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho họa sỹ Nguyễn Thị Mỹ Dung; giải Nhì cho họa sỹ Nguyễn Trọng Văn; họa sỹ Đỗ Thắng và họa sỹ Lương Văn Phương giành giải Ba; giải Khuyến khích thuộc về họa sỹ Lê Mạnh Hùng và họa sỹ Hoàng Thị Huyền.

Những chú trâu đoạt giải trong Hội thi sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cày Tịch điền vào ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Đây là phần lễ quan trọng của Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, thể hiện mong ước cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu./.