Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Chung một niềm tin”

Tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN Tại khu vực phía Tây tỉnh, chương trình gồm 3 phần: Niềm tin ngày hội lớn, Đắk Lắk - khúc ca tự hào, khát vọng vươn xa.

Trong thời gian 90 phút, giữa tiết trời mát mẻ của tháng Ba Tây Nguyên, chương trình diễn ra với các tiết mục ca, múa, nhạc nổi bật như: Lá cờ Đảng - Lời Đảng hiệu triệu trái tim, Ý Đảng lòng dân, Vinh quang Quốc hội Việt Nam, Gửi trọn niềm tin, Ngày hội chào kỷ nguyên mới, Tháng 3 Tây Nguyên lại về, Yêu sao Đắk Lắk hôm nay, Tuy Hòa chín nhớ mười thương, Tiếng hò trên đồng lúa Tuy Hòa, Đắk Lắk - Niềm tin và khát vọng mới, Rực rỡ Việt Nam, Hò vươn mình... Những giai điệu hào hùng, vũ điệu mạnh mẽ, ánh sáng sân khấu rực rỡ cùng các hình tượng nghệ thuật được dàn dựng công phu đã mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng.



Thưởng thức chương trình, chị Trần Thị Huyền Trang, phường Tân Lập chia sẻ, chị rất ấn tượng với chương trình vì vừa mang đậm dấu ấn Tây Nguyên và ngợi ca vùng biển Đắk Lắk. Chương trình diễn ra sau khi cuộc bầu cử kết thúc thành công tốt đẹp càng mang lại nhiều ý nghĩa, giúp chị Trang thêm phấn khởi, tự hào và kỳ vọng lá phiếu của mình sẽ bầu nên những đại biểu ưu tú, có phẩm chất, đạo đức, sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân.





Tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Còn theo Thiếu tá Trịnh Quốc Minh, nhân viên quản lý Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chương trình nghệ thuật rất ấn tượng, hay và ý nghĩa, giúp cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu sâu sát hơn về Quốc hội và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; khơi dậy niềm tự hào và niềm tin đối với các đại biểu trúng cử sẽ mang đến những lợi ích cho nhân dân, đất nước.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, việc tổ chức đồng thời chương trình nghệ thuật ở hai khu vực của tỉnh nhằm tạo không khí phấn khởi, lan tỏa niềm vui, niềm tin của cử tri sau thành công của cuộc bầu cử. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa chính trị, lịch sử và thực tiễn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền thành công của cuộc bầu cử; đồng thời cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, qua các hình thức nghệ thuật sinh động tại chương trình còn nhằm truyền tải những nội dung cốt lõi, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026 - 2031; tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo không khí phấn khởi và cổ vũ tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk tươi đẹp, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới./.