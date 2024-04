Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca vang mãi”

Tiết mục "Chiến thắng Điện Biên" do Duyên Huyền, nhóm Mắt Ngọc và nhóm 135 trình bày. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương “Thống nhất non sông”, “Dựng xây ngày mới” và “Việt Nam khát vọng thịnh vượng”.

Theo đó, Chương “Thống nhất non sông” tái hiện lại cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp tái xâm lược chỉ sau 21 ngày nước ta giành được độc lập. Qua thắng lợi của các chiến dịch Hòa Bình (1951-1952), Tây Bắc năm 1952, Thượng Lào năm 1953 và đặc biệt là Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu" đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm (1945 – 1954). Giai đoạn này được tái hiện qua tổ khúc: Đường lên Tây Bắc, Hò kéo pháo, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên do ca sĩ Duyên Huyền, nhóm 135 và nhóm Mắt Ngọc biểu diễn; hoạt cảnh Ra đi nung nấu ngày trở về do nhóm kịch Nghệ sỹ nhân dân Mỹ Uyên, Hữu Quốc, Nghệ sỹ ưu tú Hạnh Thúy,… thể hiện; ca khúc Áo bà ba với giọng hát Hiền Thục. Khán giả còn được thưởng thức các ca khúc như Tổ quốc ơi ta đã nghe (nhóm MTV), Bài ca hy vọng (Võ Hạ Trâm), Con đường huyền thoại (Võ Thành Tâm, Đăng Quân, Minh Sang), Tình ca (Nghệ sỹ ưu tú Phạm Thế Vĩ), nhạc cảnh Tiến về Sài Gòn (nhóm MTV), Liên khúc Đất nước trọn niềm vui và Bài ca thống nhất (Trúc Lai, Duyên Quỳnh, Thùy Trinh, Võ Thành Tâm, Đăng Quân, Minh Sang).

Âm thanh ngày mới (Trung Quang), Tình ca tuổi trẻ (nhóm Sài Gòn Aria Arts center),... là các ca khúc có trong Chương “Dựng xây ngày mới”; thể hiện một thời sôi nổi của lớp lớp thanh niên đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép, trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.

Còn Chương “Việt Nam khát vọng thịnh vượng” thể hiện sự kế thừa và quyết tâm của thế hệ trẻ nhằm xây dựng thành phố ngày càng 'văn minh – hiện đại – nghĩa tình', hướng tới mục tiêu phát triển vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chương này có nhiều tiết mục hấp dẫn như: Giai điệu tự hào (nhóm MTV), Một vòng Việt Nam (Đan Trường), Khát vọng thịnh vượng (Nhóm Lạc Việt, MTV, Trúc Lai, Duyên Quỳnh), với sự góp mặt của các nhóm múa: ABC, Alpha, Mặt trời, Ánh sáng, Mai trắng, Sen trắng…

Chăm chú theo dõi chương trình, bà Lê Thị Minh Tuyết (75 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi biết thông tin chương trình biểu diễn phục vụ người dân vào dịp lễ, tôi và cả gia đình đã rất mong chờ để đến xem. Đây là chương trình nghệ thuật rất ý nghĩa vì tái hiện rõ nét từng giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc”./.