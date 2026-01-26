Đặc sắc các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Màn khai từ cho Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN



Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương và 21 tiết mục đặc sắc, đa dạng thể loại từ âm nhạc giao hưởng, hợp xướng đến ca múa nhạc hiện đại. Cùng với các hiệu ứng sân khấu, chương trình tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và tính biểu tượng.



Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng dân tộc được thể hiện qua các tiết mục văn nghệ. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN



Trong đó, chương I với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” mở màn chương trình bằng không khí mùa xuân đất nước, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các tiết mục mashup, liên khúc và nhạc cảnh như “Cung đàn mùa xuân – Đảng đã cho ta mùa xuân”, “Dấu chân phía trước”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Việt Nam ngày đại thắng”... khắc họa sinh động những mốc son đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng Tổ quốc sau chiến tranh.



Tiết mục "Mùa xuân đầu tiên" do Duyên Huyền, Thanh Nguyên và Duyên Quỳnh trình bày. Ảnh: Thu Hương - TTXVN



Với chủ đề “Đất nước vươn mình”, chương II tập trung phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nội dung chương gắn với thành công của Đại hội XIV của Đảng thông qua các tiết mục như “Tuyên ngôn thời đại”, “Tình yêu đất nước – Tuổi xuân dâng Đảng”, “Việt Nam tươi đẹp”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”; thể hiện niềm tin vào con đường phát triển vì Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ Nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước năng động, hội nhập, hướng tới tương lai bền vững.



Tiết mục "Việt Nam ngày đại thắng" do Đào Mác và nhóm Lạc Việt trình bày. Ảnh: Thu Hương - TTXVN



Chương trình khép lại với chương cuối cùng “Việt Nam quang vinh”. Đây là điểm nhấn cảm xúc, tôn vinh vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới. Các ca khúc như “Thành phố Hồ Chí Minh – niềm tin ngời sáng”, “Rising up Ho Chi Minh City”, “Cùng bước tới vinh quang” và liên khúc kết “Đất nước vươn mình – Khát vọng hùng cường” khẳng định niềm tin, khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.



Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công và các đoàn nghệ thuật nổi tiếng như: Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sỹ Ưu tú Ánh Tuyết, Phương Vy, Đông Nhi, Hồ Trung Dũng, Hoàng Bách cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, hợp xướng và các nhóm múa chuyên nghiệp.



Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình gửi gắm thông điệp về niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm và kỳ vọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

* Tại Quảng trường 19/8 (phường Yên Bái), tỉnh Lào Cai cũng tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026).