Đặc sắc các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương và 21 tiết mục đặc sắc, đa dạng thể loại từ âm nhạc giao hưởng, hợp xướng đến ca múa nhạc hiện đại. Cùng với các hiệu ứng sân khấu, chương trình tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và tính biểu tượng.
Trong đó, chương I với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” mở màn chương trình bằng không khí mùa xuân đất nước, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các tiết mục mashup, liên khúc và nhạc cảnh như “Cung đàn mùa xuân – Đảng đã cho ta mùa xuân”, “Dấu chân phía trước”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Việt Nam ngày đại thắng”... khắc họa sinh động những mốc son đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng Tổ quốc sau chiến tranh.
Với chủ đề “Đất nước vươn mình”, chương II tập trung phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nội dung chương gắn với thành công của Đại hội XIV của Đảng thông qua các tiết mục như “Tuyên ngôn thời đại”, “Tình yêu đất nước – Tuổi xuân dâng Đảng”, “Việt Nam tươi đẹp”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”; thể hiện niềm tin vào con đường phát triển vì Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ Nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước năng động, hội nhập, hướng tới tương lai bền vững.
Chương trình khép lại với chương cuối cùng “Việt Nam quang vinh”. Đây là điểm nhấn cảm xúc, tôn vinh vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới. Các ca khúc như “Thành phố Hồ Chí Minh – niềm tin ngời sáng”, “Rising up Ho Chi Minh City”, “Cùng bước tới vinh quang” và liên khúc kết “Đất nước vươn mình – Khát vọng hùng cường” khẳng định niềm tin, khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công và các đoàn nghệ thuật nổi tiếng như: Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sỹ Ưu tú Ánh Tuyết, Phương Vy, Đông Nhi, Hồ Trung Dũng, Hoàng Bách cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, hợp xướng và các nhóm múa chuyên nghiệp.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình gửi gắm thông điệp về niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm và kỳ vọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
* Tại Quảng trường 19/8 (phường Yên Bái), tỉnh Lào Cai cũng tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026).
Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh” gồm 3 chương: Chương I: “Mặt trời trong tim” ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; hình ảnh lá Cờ đỏ Sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng dân tộc; Chương II: “Những sắc hoa đoàn kết” tiếp tục làm nổi bật vai trò, tầm quan trọng của sự lãnh đạo của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Hòa chung dòng chảy phát triển của đất nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn vững niềm tin theo Đảng; đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng bản làng yên vui, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; Chương III: “Niềm tin khát vọng” thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển nhanh và bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.
Với thời lượng 60 phút, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với sự tham gia của: Nghệ sĩ Ưu tú Viết Danh, ca sỹ Sèn Hoàng Mỹ Lam, Khắc Hiếu, Vân Anh Sao Mai và các ca sỹ, nghệ sỹ tỉnh Lào Cai, cùng gần 1.200 diễn viên quần chúng được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Chương trình được tổ chức đã tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng và để lại những cảm xúc sâu lắng cho đại biểu và nhân dân trong tỉnh Lào Cai trước thành công Đại hội XIV của Đảng.
Hòa chung không khí phấn khởi, tự hào của cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, bà Trần Thị Xoan, tổ dân phố Minh Tân 6, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai phấn khởi chia sẻ, những ngày này, không chỉ cá nhân bà mà tất cả những người dân Việt Nam đều vui vẻ, phấn khởi trước thành công Đại hội XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị, ngày hội lớn của dân tộc ta. Bước vào nhiệm kỳ mới, bà Xoan kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có những chính sách giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo phát triển, nhằm giảm khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh.
Chị Châu Giang Thao, Tổ dân phố Hồng Yên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, Đại hội lần này đã bầu ra các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thực sự có tài, có tâm và có đức để đưa đất nước phát triển vươn mình, nhân dân được ấm no. Chị hy vọng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lào Cai tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Đặc biệt, trong mọi tiến trình phát triển luôn lấy dân làm gốc, đưa đất nước phát triển vươn mình, nhân dân được ấm no; tỉnh Lào Cai trở thành một trong những tỉnh phát triển và điểm đến tiêu biểu của vùng Tây Bắc.
Trong niềm hân hoan, phấn khởi, người dân được thưởng thức bữa tiệc pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ trên bầu trời đêm Lào Cai. Màn pháo hoa rực rỡ thể hiện trong trái tim mỗi người dân Lào Cai, Đảng mãi là niềm tin son sắt, là ánh sáng dẫn đường cho dân tộc; với niềm tin, khát vọng và tinh thần đoàn kết, hướng tới tương lai xây dựng tỉnh Lào Cai nói riêng và đất nước nói chung phát triển bền vững, phồn vinh và vững bước đi lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc./.