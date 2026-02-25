Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev và Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Trần Hải, PV TTXVN tại LB Nga

Tại hai cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung đã chuyển lời cảm ơn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm về những lời chúc mừng và thư, điện của các đồng chí lãnh đạo Nga gửi tới Đại hội XIV và việc Đảng Cộng sản Việt Nam bầu lại đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư và bầu ra Ban Lãnh đạo Đảng.

Đồng chí Lê Hoài Trung đã thông báo về những nội dung chính của Đại hội Đảng, cho biết Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới toàn diện, lịch sử, bước đầu xây dựng lý luận về Đổi mới nhằm xác định những định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; nhấn mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường; lần đầu tiên xác định đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev tại cuộc gặp với Đặc phái viên Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: Trần Hải, PV TTXVN tại LB Nga



Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, quan hệ với Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Liên bang Nga; nêu một số đề xuất về thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với hai Đảng trong thời gian tới.

Hai đồng chí Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất D. Medvedev và Đảng Cộng sản Liên bang Nga G. Zyuganov cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử Đặc phái viên sang thông báo kết quả và một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội XIV và việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu lại đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư và bầu ra Ban Lãnh đạo mới của Đảng. Hai đồng chí đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí D. Medvedev nhấn mạnh Việt Nam không thể vượt qua những khó khăn nếu không có sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí G. Zyuganov khẳng định Việt Nam là một tấm gương đối với các nước đang phát triển trong bối cảnh hiện nay, lý luận về Đổi mới sẽ đóng góp quan trọng cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hai đồng chí Chủ tịch tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí D. Medvedev khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng và tin cậy của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đề xuất những hướng hợp tác lớn cần thúc đẩy, khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có điện hạt nhân, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục...; nhấn mạnh coi trọng hợp tác liên đảng, triển khai những thỏa thuận đã ký giữa hai Đảng và tiến tới ký Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất cho giai đoạn 2026-2028, trong đó có đào tạo cán bộ, thúc đẩy hợp tác giữa hai Học viện chính trị của hai Đảng; tiến hành họp cơ chế hợp tác giữa hai Đảng vào cuối năm 2026-2027, thúc đẩy hợp tác giữa phong trào thanh niên của hai Đảng, tổ chức hiệu quả Năm chéo về hợp tác khoa học và giáo dục trong năm 2026...

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga G. Zyuganov nhất trí cùng phối hợp thúc đẩy quan hệ trên kênh Đảng, đặc biệt là công tác trao đổi lý luận, ủng hộ hợp tác trên kênh nghị viện, giữa các địa phương tại các nơi mà Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đại diện tham gia chính quyền và tại các tổ chức xã hội của hai Đảng.

Trong khuôn khổ các cuộc gặp, hai bên cũng đã thông tin cho nhau và trao đổi về một số tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương đến các đồng chí D. Medvedev và G. Zyuganov vào thời gian phù hợp. Các đồng chí đã chuyển lời cảm ơn và vui vẻ nhận lời./