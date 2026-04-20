Đặc khu Phú Quý kêu gọi chống rác thải nhựa, phát triển kinh tế xanh, bền vững

Nhờ đẩy mạnh kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường, khu vực biển tại đảo Hòn Tranh (cách đặc khu Phú Quý 1,5km) vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, xanh và sạch. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo ông Lê Hồng Lợi, việc đẩy mạnh bảo vệ môi trường là định hướng của UBND đặc khu Phú Quý để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng “xanh, bền vững"; tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phối hợp triển khai khu bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái biển; phát triển toàn diện các ngành dịch vụ, du lịch biển, khu nuôi trồng và khai thác hải sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tăng cường quản lý khai thác hải sản không vi phạm IUU. Bên cạnh đó, đặc khu đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững và bảo vệ hệ sinh thái biển tại địa phương; giảm thiểu rác thải nhựa và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, khu vực đảo Hòn Tranh.

Theo chỉ đạo của UBND đặc khu Phú Quý, du khách, tổ chức và cá nhân khi tham quan đảo Hòn Tranh không được mang theo túi nhựa (túi nilon) và ly nhựa dùng một lần. Các chủ phương tiện vận chuyển có trách nhiệm nhắc nhở, kiểm tra trước khi xuất bến. Đồng thời, các đơn vị lữ hành và chủ phương tiện đưa đón khách cần hướng dẫn hành khách ưu tiên sử dụng túi vải, bình nước cá nhân hoặc các sản phẩm tự hủy sinh học; tuyệt đối không sử dụng chai nhựa, túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần khi ra đảo Hòn Tranh.



Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý cũng thông báo nghiêm cấm mọi hành vi vứt rác xuống biển trên suốt hành trình từ đảo lớn sang đảo Hòn Tranh và bỏ rác không đúng nơi quy định tại đảo Hòn Tranh. Các đơn vị du lịch chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động; trang bị dụng cụ thu gom rác trên phương tiện; thu gom và đưa vào bờ xử lý đúng quy định; nhắc nhở hành khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển; phối hợp với lực lượng chức năng khi có yêu cầu kiểm tra.

Tổ vận động mô hình “Dân vận khéo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quý tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phong trào “không rác thải nhựa”. Nguyễn Thanh - TTXVN

Đối với các lồng bè nuôi trồng thủy sản có kết hợp dịch vụ đón khách tham quan và tổ chức dịch vụ ăn uống tại chỗ, UBND đặc khu Phú Quý yêu cầu chủ lồng bè phải thực hiện lắp đặt và trang bị hệ thống vệ sinh bồn tự hoại ngay tại bè. Đảm bảo quy trình xử lý chất thải đúng quy định, tuyệt đối không xả, thải trực tiếp ra môi trường biển. Các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản phải cam kết thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt mang về bờ vào cuối ngày và đưa đến nơi tập kết, xử lý đúng nơi quy định, không được vứt trực tiếp xuống khu vực nuôi trồng; chủ động vệ sinh khu vực nuôi, tham gia các hoạt động làm sạch môi trường; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường tại khu vực nuôi trồng thủy sản.

Được biết, từ đầu tháng 4/2026 đến nay Tổ vận động mô hình “Dân vận khéo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quý đã triển khai trực tiếp đến các hộ dân để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phong trào “không rác thải nhựa”.

Tại các khu dân cư, cán bộ Mặt trận đã phổ biến nội dung, tiêu chí xây dựng khu dân cư văn minh; vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Thông qua hoạt động, nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, cam kết thực hiện các nội dung thiết thực như: sử dụng túi thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày, chung tay giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Nhờ đẩy mạnh kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường, khu vực biển tại đặc khu Phú Quý vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, xanh và sạch. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý kêu gọi người dân, du khách và doanh nghiệp cùng cam kết, đồng hành, chung tay hành động chống rác thải nhựa, hướng tới mục tiêu Phú Quý không còn rác thải nhựa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, cần chung tay xây dựng các giải pháp hiệu quả nhằm giảm tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải nhựa trong cộng đồng. Nói không với rác thải nhựa, hướng tới du lịch xanh và tăng trưởng xanh vừa là cơ hội, vừa là thách thức, nhưng là mục tiêu quan trọng trong phát triển bền vững của Phú Quý trong tương lai.



Hiện nay 100% chuyến tàu vận chuyển khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý đều trang bị pano, màn hình điện tử tuyên truyền đến du khách khẩu hiệu “cùng chung tay vì một Phú Quý không rác thải nhựa”. Các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý cũng chuyển sang sử dụng các loại túi, bao bì thân thiện với môi trường, các loại sản phẩm sử dụng nhiều lần…

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2 và quy mô dân số 32.000 người. Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản.

Đặc biệt, du lịch Phú Quý đang tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Nếu năm 2021, đảo đón 40.151 lượt khách; trong đó có 312 lượt khách quốc tế, thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 154.936 lượt, gồm 3.896 lượt khách quốc tế./.