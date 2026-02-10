Đặc khu Côn Đảo đón tàu khách quốc tế đầu tiên trong năm 2026

Du khách thăm bảo tàng tại Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier có chiều dài hơn 131m, rộng 18m, mớn nước tối đa 4,7m, thiết kế sang trọng, hiện đại chở theo hơn 100 du khách cùng hơn 100 thủy thủ đoàn xuất phát từ Singapore ngày 8/2/2026. Côn Đảo là điểm dừng đầu tiên trong hải trình đưa du khách tham quan tại Việt Nam. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier tại cảng Bến Đầm, Côn Đảo. Ảnh TTXVN phát



Ngay khi tàu Le Jacques Cartier vừa cập cảng, đại diện lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức nghi thức chào đón đoàn khách. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ các thủ tục cần thiết đối với thủy thủ đoàn và du khách, thể hiện sự thân thiện, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đẹp về điểm đến an toàn, mến khách cho du khách ngay từ những phút đầu đặt chân lên đảo. Đón và tặng quà cho du khách đến đảo ngay tại cầu tàu. Ảnh: TTXVN phát

Trong thời gian lưu lại Côn Đảo, du khách được hướng dẫn tham quan những điểm đến nổi bật như hệ thống di tích lịch sử, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Vườn quốc gia Côn Đảo, tận hưởng các bãi biển hoang sơ và trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ được các ngành phối hợp chuẩn bị chu đáo. Theo kế hoạch, 19 giờ cùng ngày, tàu Le Jacques Cartier sẽ rời Côn Đảo đưa du khách tiếp tục tham quan trong nội vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, trong hải trình tại Việt Nam, sau khi thăm Thành phố Hồ Chí Minh, tàu Le Jacques Cartier sẽ đưa du khách tham quan đến các điểm du lịch nổi tiếng khác gồm: Quy Nhơn (Đắc Lắc), Đà Nẵng, vịnh Chân Mây va vịnh Hạ Long.

Năm 2025, Côn Đảo đón và phục vụ hơn 612.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 25.600 lượt khách quốc tế. Chuyến tàu Le Jacques Cartier cập cảng ngay trong những ngày đầu năm 2026 được xem là khởi đầu đầy hứa hẹn cho một năm sôi động của ngành du lịch Côn Đảo./.