Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong bầu cử

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại hầu hết địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 15/3/2026. Tuy nhiên, đây là cuộc bầu cử có tính chất đặc biệt khi quy mô địa bàn và số lượng cử tri tăng lên sau quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Vì vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần huy động nhiều nguồn lực và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều trong khi khối lượng công việc vẫn lớn. Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai công việc, bảo đảm đúng tiến độ và tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Các địa phương cần rà soát, cập nhật và điều chỉnh danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bỏ sót; đồng thời quan tâm đến các nhóm cử tri đặc thù như người đi làm ăn xa, cử tri lần đầu tham gia bầu cử, người già yếu, người khuyết tật, công nhân tại các công trình, dự án hoặc những trường hợp đang tạm giữ, tạm giam theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị cần hoàn thiện các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử như in ấn tài liệu, phát thẻ cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu và các trang thiết bị cần thiết. Công tác bố trí khu vực bỏ phiếu phải bảo đảm thuận tiện cho cử tri, có đủ bàn hướng dẫn và khu vực viết phiếu bảo đảm tính bí mật, riêng tư. Danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên phải được niêm yết rõ ràng, thuận tiện để cử tri theo dõi, nghiên cứu và lựa chọn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử, thời gian và địa điểm bỏ phiếu để cử tri chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác cổ động trực quan cần được triển khai trang trọng, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội toàn dân đi bầu cử. Một số địa phương đã ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh và các hình thức tuyên truyền sáng tạo, góp phần lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử.

Cùng với đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Lực lượng công an và quân sự được giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông trước, trong và sau ngày bầu cử; kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu. Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi tiến độ, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổng hợp kết quả bầu cử.

Báo cáo tại phiên họp, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, sau phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày bầu cử. UBND và Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành nhiều nội dung theo luật định, bảo đảm đúng kế hoạch và tiến độ. Qua kiểm tra cho thấy, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên và nội quy phòng bỏ phiếu được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Hầu hết các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử, đồng thời hoàn thiện công tác trang trí, khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu.

Ủy ban bầu cử thành phố cũng tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 231 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI; trong đó có 70 điểm tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và 161 điểm đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, thu hút đông đảo cử tri tham gia.

Thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử. Từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Các lực lượng công an, quân đội từ thành phố đến cơ sở đã tham mưu Ủy ban bầu cử các cấp xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng để chủ động triển khai thực hiện.

Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, gây rối an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các lực lượng chức năng đã xây dựng phương án bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm để cử tri tham gia bỏ phiếu thuận lợi, an toàn. Các cơ quan chức năng cũng xây dựng kế hoạch dự phòng nhằm bảo đảm hệ thống thông tin, internet, điện và nước hoạt động ổn định trong suốt thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử của thành phố mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; nhiều hình thức cổ động trực quan như pa-nô, băng rôn, phướn được triển khai tại các địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bầu cử cũng được chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày bầu cử 15/3, các cấp, ngành tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, điện, nước, y tế, giao thông và vệ sinh môi trường; đồng thời hoàn tất việc phân phối phiếu bầu, thẻ cử tri và các tài liệu phục vụ bầu cử./.