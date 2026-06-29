Đà Nẵng: Xem xét, quyết định các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chủ trì Kỳ họp. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, việc tổ chức Kỳ họp thứ 3 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương và Thành ủy về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, sát yêu cầu quản lý, điều hành và đời sống nhân dân.

Đáng chú ý, Kỳ họp đã ban hành các chính sách liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố và đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Đây không chỉ là việc hoàn thiện tổ chức và bảo đảm chính sách sau sắp xếp, mà sâu xa hơn, nhằm củng cố nền tảng quản trị ở cơ sở, góp phần đưa chính quyền đến gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh ngay từ cộng đồng dân cư.

Việc thông qua chủ trương thành lập các phường mới thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thúc đẩy quá trình đô thị hóa, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân. Cùng với đó, các nghị quyết về ngân sách, đất đai, hạ tầng, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao tiếp tục khẳng định yêu cầu quản lý công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm và hướng đến hiệu quả thực chất sau khi chính sách đi vào cuộc sống.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận nhóm nội dung về ngân sách, đất đai, giá đất, nhà ở, hạ tầng và sử dụng nguồn lực công. Đây là nhóm có tác động lớn đến kỷ luật tài chính, môi trường đầu tư, tiến độ dự án, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp...

Các nội dung về hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, chương trình phát triển nhà ở, danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, hỗ trợ một số nhiệm vụ đặc thù, bãi bỏ văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách không còn phù hợp cần được xem xét trên tinh thần chặt chẽ về pháp lý, minh bạch về thông tin, số liệu, tác động chính sách và tính hài hòa giữa yêu cầu quản lý, phát triển với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Nội dung phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025 đã được đánh giá không chỉ ở tổng nguồn thu, nhiệm vụ chi, xử lý kết dư ngân sách theo quy định. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng dự báo đối với các nguồn thu; tỷ trọng giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên; đẩy nhanh tiến độ giải ngân (nhất là giải ngân vốn đầu tư công) kết hợp với kỷ luật, kỷ cương tài chính và trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, Kỳ họp tập trung thảo luận các chính sách về giảm nghèo đặc thù, hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, tín dụng, khuyến khích thoát nghèo bền vững; sữa học đường; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai... Giảm nghèo phải hướng đến hạn chế tái nghèo; ổn định dân cư phải gắn an cư với sinh kế; hỗ trợ lao động phải gắn với việc làm, thu nhập; chăm lo trẻ em vùng khó khăn phải được nhìn nhận như đầu tư sớm cho thể chất, tầm vóc và cơ hội phát triển lâu dài.../.