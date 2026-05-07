Đà Nẵng-Xekong hợp tác đảm bảo giao thông và xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của ông Thiều Việt Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và ông Khamhou Onmani, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Xekong, cùng các bên liên quan của hai bên tham dự.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thiều Việt Dũng và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Xekong Khamhou Onmani, ký Biên bản Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tại Hội nghị, hai bên đã luân phiên báo cáo về việc phân luồng phương tiện giao thông và việc xuất-nhập cảnh của công dân qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang-Daktaok. Đồng thời trao đổi, thảo luận và thống nhất các phương hướng liên quan đến quy định giao thông, phương tiện, thu thuế hàng hóa, công tác xuất-nhập cảnh của công dân và phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang-Daktaok trong giai đoạn phía thành phố Đà Nẵng thực hiện đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 14D từ đường Hồ Chí Minh, Bến Giằng đến cửa khẩu quốc tế Nam Giang; trao đổi các thông tin liên quan đến công tác đầu tư nâng cao, mở rộng quốc lộ 14D và đề nghị phía tỉnh Xekong nghiên cứu đề xuất đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 16B từ cửa khẩu Daktaok đến trung tâm tỉnh Xekong. Việc quản lý giao thông sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu trong suốt thời gian triển khai thi công tại thực địa. Công tác thi công phải làm đường tránh cho xe đi một chiều để đảm bảo thuận tiện và an toàn giao thông. Công tác phân luồng và quản lý phương tiện phải phù hợp với hình thức tổ chức triển khai xây dựng đã quy định và theo tình hình thực tế tại biên giới, trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và đoàn kết, hữu nghị.

Ngoài ra, hai bên còn trao đổi các thông tin liên quan và cùng nhất trí thống nhất một số nội dung, bao gồm việc tỉnh Xekong nhất trí phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức thực hiện để đảm bảo trật tự, giao thông qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang-Daktaok, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng và nâng cấp quốc lộ 14D từ cửa khẩu biên giới Nam Giang đến quốc lộ Hồ Chí Minh, Bến Giằng trong giai đoạn từ năm 2026-2027, để đảm bảo việc di chuyển hàng hóa xuất-nhập khẩu và công tác xuất-nhập cảnh của người qua cửa khẩu biên giới diễn ra bình thường.

Hai bên nhất trí, thống nhất giao Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang làm đầu mối, cùng với Biên phòng cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang và các cơ quan khác tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, để phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Daktaok, Công an biên giới, Hải quan cửa khẩu quốc tế Daktaok và các đơn vị khác liên quan ở cửa khẩu quốc tế Daktaok, để thống nhất về việc phân luồng giao thông. Hai bên thống nhất phân công người chịu trách nhiệm phối hợp và giải quyết, cung cấp các thông tin một cách chi tiết, chính xác.

Kết thúc Hội nghị, hai bên đã ký Biên bản làm việc giữa Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong./.