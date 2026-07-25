Đà Nẵng xây dựng hạ tầng cho công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm

Chủ tịch Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường phát biểu tại lễ khỏi công Tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng không chỉ nâng tầm thương hiệu Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), mà còn trở thành không gian của các lễ hội, sự kiện và show diễn đẳng cấp quốc tế của thành phố bên sông Hàn.

Hạ tầng cho công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm

Dự án đồng thời là một bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa; hình thành các thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế; đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào các thiết chế văn hóa, sáng tạo và giải trí.

Ông Nguyễn Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định đưa văn hóa trở thành “nguồn lực nội sinh, động lực phát triển”, hình thành “những thương hiệu văn hóa có tầm vóc khu vực, quốc tế”. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng Đà Nẵng thành cực tăng trưởng lớn của cả nước, trung tâm đổi mới sáng tạo, thương mại, tài chính và du lịch chất lượng cao của khu vực đòi hỏi những công trình hiện đại, đủ sức tạo nên các sản phẩm cạnh tranh toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Sun Galaxy Complex ra đời không chỉ phục vụ một mùa pháo hoa, mà bổ sung cho Đà Nẵng một thiết chế văn hóa – sự kiện xứng tầm, mở đường cho kinh tế đêm và du lịch chất lượng cao, từng bước đưa thành phố thành tâm điểm hội tụ của khu vực. Sun Galaxy Complex không chỉ bổ sung một công trình mới cho Đà Nẵng, mà còn tạo ra hạ tầng để các chương trình văn hóa, nghệ thuật và sự kiện quốc tế có thể diễn ra thường xuyên; qua đó từng bước đưa DIFF từ thương hiệu lễ hội của một thành phố trở thành thương hiệu công nghiệp văn hóa có tầm vóc quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, nhấn mạnh, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng trong những năm qua đã trở thành thương hiệu riêng của thành phố, là sự kiện du lịch có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure chọn nằm trong top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Dự án này không chỉ là công trình phục vụ một lễ hội mang tính thương hiệu của thành phố, mà còn góp phần hình thành một không gian văn hóa, giải trí hiện đại, bổ sung những sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách, tạo ra giá trị gia tăng đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những công trình mà Sun Group đầu tư tại Đà Nẵng trong thời gian qua không chỉ tạo dấu ấn về kiến trúc, cảnh quan, mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố và mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, có khát vọng, có trách nhiệm để cùng xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng đến, đáng sống, đáng yêu, đáng đầu tư.

“Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án không để những điểm nghẽn kéo dài làm giảm niềm tin của nhà đầu tư. Chúng tôi coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công thành phố", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Biểu tượng bên bờ sông Hàn

Tổ hợp được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m², tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn. Hạt nhân của dự án là sân khấu – khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa. Hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho phép sân khấu không chỉ phục vụ DIFF mà còn có khả năng tổ chức các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế.

Nằm trong tổng thể dự án, khối nhà thương mại – dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183m) sẽ tích hợp hệ thống khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và các tiện ích cao cấp. Trong đó, hệ sinh thái lưu trú dự kiến do Accor quản lý, mang đến trải nghiệm thưởng thức pháo hoa ngay từ nơi nghỉ dưỡng. Dự án đồng thời đầu tư công viên, cây xanh, sàn cảnh quan ven sông, không gian công cộng; hạ ngầm tuyến điện 110 kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực, đưa Sun Galaxy Complex trở một không gian văn hóa, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng mới bên sông Hàn.

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Hình khối trung tâm phát triển từ vòng tròn đường kính 69 m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown, tạo nên ý tưởng thiết kế “Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng”. Ý tưởng kiến trúc độc đáo này sẽ hình thành một biểu tượng kiến trúc mới, để nâng tầm biểu tượng văn hóa DIFF- sự kiện vinh danh Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Đây cũng là tổ hợp đầu tiên được triển khai trong đại đô thị Da Nang Downtown bên sông Hàn. Với vai trò là trái tim văn hóa - sự kiện của toàn khu đô thị, Sun Galaxy Complex được kỳ vọng sẽ tạo sức sống mới cho không gian ven sông, đồng thời mở ra những giá trị gia tăng cho du lịch, thương mại, dịch vụ và bất động sản của khu vực.

Việc dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp cũng thể hiện vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc đồng hành cùng Nhà nước xây dựng các thiết chế văn hóa quy mô lớn, có khả năng tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế./.