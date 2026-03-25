Đà Nẵng triển khai chương trình kích cầu du lịch và xúc tiến MICE năm 2026

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, năm 2026, ngành du lịch toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu và hành vi của du khách. Theo đó, xu hướng du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà hướng đến những trải nghiệm có chiều sâu, giàu cảm xúc và kết nối với bản sắc điểm đến.

Trên cơ sở đó, chương trình “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản” được xây dựng nhằm khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực thông qua 5 hành trình gồm: chạm về bản sắc, chạm về tĩnh lặng, chạm về nguyên sơ, chạm về khoảnh khắc và chạm về vị giác.

Các hoạt động được triển khai xuyên suốt năm 2026, gắn với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô, góp phần nâng cao thời gian lưu trú, tăng tỷ lệ khách quay lại. Thành phố cũng chú trọng xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ du khách thông qua các cơ chế phản ứng nhanh. Chương trình đã vinh danh các doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu với giải thưởng “MICE – The Rising Wave” để ghi nhận những đóng góp trong thu hút khách MICE đến Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục xác định du lịch MICE là phân khúc trọng điểm nhằm thu hút dòng khách chất lượng cao. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã đón hơn 670 đoàn MICE với gần 234.000 lượt khách, qua đó từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch sự kiện.

Năm 2026, chương trình xúc tiến du lịch MICE được triển khai theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng thị trường, trong đó thị trường nội địa áp dụng cho đoàn từ 70 khách trở lên và quốc tế từ 30 khách trở lên. Thành phố đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên nền tảng số, khuyến khích thu hút khách quay trở lại và tăng cường liên kết với doanh nghiệp.

Điểm mới của chương trình năm nay là việc tổ chức vinh danh các doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu với giải thưởng “MICE - The Rising Wave”, ghi nhận những đóng góp trong thu hút khách MICE đến Đà Nẵng. Năm doanh nghiệp tiêu biểu đã được vinh danh tại chương trình gồm: Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Hoa Việt; Công ty Cổ phần Lữ hành Quốc tế HBC BESTTOUR Vietnam; Văn phòng đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình tại Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Visit Indochina.

Theo mục tiêu đề ra, năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế. Thành phố kỳ vọng thông qua các chương trình kích cầu và xúc tiến đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng giá trị và phát triển du lịch theo hướng bền vững./.