Đà Nẵng thúc đẩy kết nối hợp tác công nghệ cao với thành phố Chemnitz

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi gặp gỡ với chính quyền và doanh nghiệp thành phố Chemnitz (Cộng hòa Liên bang Đức). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định, cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và công nghệ xanh. Thành phố mong muốn phía Chemnitz và các đối tác Đức tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng trong tiếp cận công nghệ mới, kết nối chuyên gia, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ đến tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác lâu dài. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và môi trường hợp tác để các chương trình phối hợp giữa hai bên sớm được cụ thể hóa thành các dự án thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn mới.



Quang cảnh Chương trình gặp gỡ giữa chính quyền, doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng và thành phố Chemnitz (Cộng hòa Liên bang Đức). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN



Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thành phố Chemnitz được biết đến là trung tâm công nghiệp - công nghệ quan trọng của bang Sachsen, có thế mạnh về kỹ thuật, sản xuất công nghiệp và nghiên cứu ứng dụng. Đáng chú ý, Viện Fraunhofer ENAS là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển các hệ thống điện tử nano và tích hợp hệ thống thông minh, được đánh giá là đối tác phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của Đà Nẵng.



Trong khi đó, Đà Nẵng đang đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng được xác định là đầu mối quan trọng trong công tác đào tạo, hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư ở các lĩnh vực này.



Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trình bày định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN



Tại Chương trình, các đại biểu đã cùng trao đổi về tiềm năng, định hướng phát triển công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh; thảo luận các cơ hội hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp; đồng thời nghe giới thiệu chuyên đề về dự án phát triển robot đồng hành tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người cao tuổi.



Hai bên đã tích cực thảo luận về các vấn đề tăng cường kết nối, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh. Đây được xem là một trong những hoạt động đối ngoại chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của Đà Nẵng trong các ngành công nghệ mũi nhọn.



Đại diện doanh nghiệp thành phố Chemnitz (Cộng hòa Liên bang Đức) thảo luận tại cuộc gặp gỡ với thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN



Đặc biệt, hai bên còn thực hiện Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Fraunhofer ENAS, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng và DSAI-TECH. Việc ký kết được kỳ vọng mở ra các hướng hợp tác cụ thể trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các dự án ứng dụng thực tiễn.

Thông qua hoạt động, Đà Nẵng mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thực chất, lâu dài với thành phố Chemnitz và các đối tác của Đức; đồng thời, tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo, qua đó tạo nền tảng cho các chương trình trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu và phát triển nhân lực chất lượng cao.



Chương trình không chỉ góp phần mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong các ngành công nghệ chiến lược, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đà Nẵng trong lộ trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và bán dẫn của khu vực miền Trung và cả nước./.

