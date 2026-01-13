Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác logistics với doanh nghiệp Trung Quốc

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong phát biểu buổi giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, nội dung hợp tác logistics được các đại biểu quan tâm, gắn với xu hướng phát triển chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tổng Biên tập Tạp chí Logistics Times Dương Tiêu nhấn mạnh tiềm năng hợp tác logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt khi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư sản xuất và logistics, còn Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm, công nghệ và mô hình phát triển logistics hiện đại. Theo ông Dương Tiêu, Đà Nẵng với vị trí cửa ngõ Hành lang Kinh tế Đông - Tây, cùng định hướng phát triển khu thương mại tự do và hạ tầng logistics, có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm kết nối quan trọng trong hợp tác khu vực.

Cùng ngày, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã tham quan và làm việc tại Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Vùng vịnh lớn (Enosta Space), Công viên Phần mềm số 2 và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng. Các điểm đến giúp đoàn có cái nhìn trực quan về hạ tầng đổi mới sáng tạo, công nghiệp số và định hướng phát triển công nghệ cao của thành phố.



Đại diện doanh nghiệp đến từ Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm tại buổi giao lưu. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Đoàn cũng tham quan Cảng Liên Chiểu để tìm hiểu tiềm năng phát triển logistics và chuỗi cung ứng; làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; đồng thời tham quan Khu Công nghệ cao và Khu thương mại tự do Đà Nẵng nhằm nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất công nghiệp và dịch vụ logistics.

Thông qua chuỗi hoạt động, các doanh nghiệp Trung Quốc có điều kiện tiếp cận toàn diện hơn về môi trường đầu tư, hạ tầng công nghệ, logistics và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh và chuyển giao công nghệ thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp địa phương và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa doanh nghiệp hai nước trong tinh thần chủ động, cùng có lợi./.