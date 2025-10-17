Đà Nẵng thúc đẩy giải pháp thu hút khách du lịch từ thị trường CIS

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Những năm gần đây, Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách CIS - một nguồn khách mới giàu tiềm năng. Trong 9 tháng của năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 14,4 triệu lượt khách đến lưu trú; trong đó, thị trường CIS là 6,7 triệu lượt, trở thành điểm sáng nổi bật, chiếm gần 42% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương cho rằng, dù chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng nhưng lượng khách từ thị trường này vẫn tăng gấp đôi (từ 1,3% năm 2024 lên 2,62% năm 2025). Từ đầu năm 2025 đến nay, Đà Nẵng đã đón hơn 91.000 lượt khách từ Kazakhstan. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của các công ty lữ hành trong khai thác chuyến bay charter với tần suất 13 chuyến/tuần từ Kazakhstan và 2 chuyến/tuần từ Uzbekistan.



Nhờ các đường bay trực tiếp và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp lữ hành, lượng khách từ khu vực CIS đã tăng mạnh theo từng năm, góp phần làm phong phú bức tranh du lịch quốc tế của thành phố. Dự kiến trong năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chào đón các đường bay thuê chuyến, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại thị trường CIS; chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, phù hợp với nhu cầu của du khách khu vực này.