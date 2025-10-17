Tin tức
Đà Nẵng thúc đẩy giải pháp thu hút khách du lịch từ thị trường CIS
Những năm gần đây, Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách CIS - một nguồn khách mới giàu tiềm năng. Trong 9 tháng của năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 14,4 triệu lượt khách đến lưu trú; trong đó, thị trường CIS là 6,7 triệu lượt, trở thành điểm sáng nổi bật, chiếm gần 42% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương cho rằng, dù chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng nhưng lượng khách từ thị trường này vẫn tăng gấp đôi (từ 1,3% năm 2024 lên 2,62% năm 2025). Từ đầu năm 2025 đến nay, Đà Nẵng đã đón hơn 91.000 lượt khách từ Kazakhstan. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của các công ty lữ hành trong khai thác chuyến bay charter với tần suất 13 chuyến/tuần từ Kazakhstan và 2 chuyến/tuần từ Uzbekistan.
Nhờ các đường bay trực tiếp và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp lữ hành, lượng khách từ khu vực CIS đã tăng mạnh theo từng năm, góp phần làm phong phú bức tranh du lịch quốc tế của thành phố. Dự kiến trong năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chào đón các đường bay thuê chuyến, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại thị trường CIS; chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, phù hợp với nhu cầu của du khách khu vực này.
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), CIS là một trong những thị trường trọng điểm trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. CIS không chỉ mang lại nguồn khách chất lượng, thời gian lưu trú dài mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong đó có Đà Nẵng trong xúc tiến, quảng bá điểm đến, kết nối hàng không và thúc đẩy hợp tác với các đối tác chiến lược tại khu vực CIS nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Để đánh giá tình hình khai thác, phục vụ, xúc tiến quảng bá đối với thị trường CIS trong thời gian tới, hơn 150 đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước đã tập trung thảo luận, phân tích thị trường và xu hướng trong năm 2026 và các năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá, chuẩn bị chu đáo cho việc khai thác hiệu quả thị trường CIS.
Bà Lê Thị Ái Diệp, Trưởng phòng Quản lý lưu trú (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) cho biết, trong bối cảnh thị trường khách CIS đang dần trở thành một nguồn khách quốc tế tiềm năng của du lịch Đà Nẵng, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên biệt là yếu tố then chốt góp phần duy trì sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của Đà Nẵng trên thị trường quốc tế. Thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, nhất là Tiếng Nga; phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng trọn gói và du lịch y tế; phối hợp với các hãng hàng không, đối tác lữ hành quốc tế để mở mở rộng tần suất bay, xây dựng sản phẩm du lịch mới phù hợp đặc thù văn hóa của thị trường CIS...
Tại buổi tọa đàm, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và đơn vị Yango Ads Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về quảng bá điểm đến. Thỏa thuận này hướng tới ứng dụng công nghệ quảng cáo hiện đại và dữ liệu số nhằm gia tăng khả năng hiển thị hình ảnh du lịch Đà Nẵng tại khu vực CIS; góp phần thúc đẩy lượng khách đến trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ngành du lịch Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều ý kiến và sáng kiến thiết thực từ các chuyên gia, doanh nghiệp, hãng hàng không và đối tác quốc tế, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chiến lược thu hút bền vững khách du lịch từ thị trường CIS - một hướng đi mới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế./.