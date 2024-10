Đà Nẵng tăng cường hợp tác với các đối tác của New Zealand

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Trao đổi tại buổi làm việc, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, thành phố luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với New Zealand. Năm 2025 là năm quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, trong tháng 9/2024, đoàn công tác của thành phố có chuyến làm việc tại New Zealand và đạt được nhiều kết quả. Với sự hỗ trợ của Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand (ANZBC), thành phố tổ chức thành công Tọa đàm Xúc tiến hợp tác và đầu tư Đà Nẵng tại Auckland với sự gặp gỡ hơn 20 doanh nghiệp về sản xuất, công nghệ, giáo dục tại Auckland, New Zealand. Một số doanh nghiệp như Công ty Swiss - Bell Hotel, Công ty Công nghệ Neurofrog, Công ty Spekia, Ngân hàng ANZ... mong muốn hợp tác với thành phố trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, khách sạn. Đặc biệt, đại diện Quỹ Asia - New Zealand cho biết đang xúc tiến đưa đoàn doanh nghiệp New Zealand và một số nước đến khảo sát tại Việt Nam trong tháng 7/2025…

New Zealand là thị trường tiềm năng nhưng chưa có nhiều chương trình hợp tác với thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Đại sứ quán kết nối, làm việc với Quỹ Asia - New Zealand tại New Zealand để thúc đẩy việc đưa đoàn 100 doanh nghiệp New Zealand và các nước thăm, khảo sát môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng trong tháng 7/2025. Cùng với đó, Đại sứ quán hỗ trợ quảng bá hình ảnh thành phố, môi trường đầu tư, kinh doanh, du lịch, giáo dục của Đà Nẵng tại New Zealand để các địa phương, đối tác New Zealand hiểu hơn về thành phố, từ đó có nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi tiếp bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết, mối quan hệ giữa hai nước có truyền thống lâu đời và phát triển mạnh mẽ. Năm 2025 sẽ là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo bà Caroline Beresford, hai nước có nhiều điểm tương đồng và các quan điểm giống nhau. Thời gian tới, hai bên cần xác định các lĩnh vực tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo New Zealand đang nỗ lực hợp tác với các đối tác quốc tế.

Bà Caroline Beresford nhấn mạnh sẽ giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư của New Zealand đến thị trường Đà Nẵng. Cùng với đó là các lĩnh vực khác được tăng cường để thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand thời gian tới.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 10 doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với đối tác của New Zealand. Trong 7 tháng năm 2024, xuất khẩu sang New Zealand ước đạt 3,2 triệu USD, nhập khẩu chưa đáng kể. Mặt hàng xuất khẩu chính gồm thủy sản, đồ chơi trẻ em, hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ...

Tại Đà Nẵng, hiện có 3 dự án FDI của New Zealand với vốn đầu tư 245.000 USD. Nhiều chương trình hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng với các địa phương của New Zealand thời gian qua đạt hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế. Hằng năm, nhiều cán bộ, sinh viên của Đà Nẵng đến New Zealand học tập và trở về đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố./.