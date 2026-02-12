Đà Nẵng sẽ chi gần 8 tỷ đồng mỗi năm cho các giải báo chí

Lễ trao Giải Búa liềm vàng Tp. Đà Nẵng 2025.

Nghị quyết mới quy định cụ thể nội dung chi và mức chi đối với tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải, chi thù lao cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ giúp việc, chi thưởng khuyến khích đối với các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí về thành phố đoạt Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí do các Ban, Bộ, ngành Trung ương tổ chức, cùng một số khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức giải.

Dự kiến kinh phí thực hiện Nghị quyết từ năm 2026 gần 8 tỷ đồng mỗi năm.

Trong đó, tổng chi giải thưởng khoảng 4,79 tỷ đồng mỗi năm. Cụ thể, Giải Báo chí thành phố tổ chức 01 giải mỗi năm với tổng chi giải thưởng 940 triệu đồng.

Giải báo chí chuyên đề tổ chức 10 giải mỗi năm, mỗi giải khen thưởng 260 triệu đồng, tổng chi giải thưởng 2,6 tỷ đồng.

Giải tuyên truyền tổ chức 10 giải mỗi năm, mỗi giải khen thưởng 125 triệu đồng, tổng chi giải thưởng 1,25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi khoảng 3,15 tỷ đồng cho công tác tổ chức các giải, bao gồm thù lao Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, giúp việc và các chi phí phục vụ tổng kết, trao giải như văn nghệ, hoa, logo, hội trường và trang trí.

Theo UBND thành phố, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ thường xuyên tổ chức các giải báo chí, tuyên truyền nhằm động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, người làm báo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực tham gia, đóng góp quan trọng vào công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của thành phố, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Việc tổ chức các giải báo chí luôn được Đảng bộ tỉnh và thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quan tâm định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, công tác tổ chức các giải báo chí, tuyên truyền nêu trên có lúc, có nơi vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Do đó, Nghị quyết mới ban hành sẽ góp phần khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước đối với các hoạt động này, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, minh bạch, đúng thẩm quyền sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ.

Đồng thời tiếp tục động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, nhà báo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của thành phố Đà Nẵng mới, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát triển kinh tế xã hội bền vững./.

