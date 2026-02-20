Đà Nẵng rộn ràng sắc Xuân, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Tàu đưa khách du lịch tham quan sông Hàn trong những ngày giáp Tết 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngay từ sáng sớm những ngày đầu năm, đường hoa Xuân Bạch Đằng dọc bờ sông Hàn thơ mộng đã thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Không gian được đầu tư trang trí công phu với hàng trăm loài hoa khoe sắc, kết hợp các tiểu cảnh nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa, tạo nên bức tranh Xuân sinh động giữa lòng đô thị trẻ.

Điểm nhấn nổi bật của đường hoa năm nay là hai linh vật biểu trưng cho tinh thần và khát vọng phát triển của thành phố. Linh vật thứ nhất mang tên “Kim Mã Hợp Nhất” với kích thước 3,7m x 3,8m x 1,5m được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T. Tác phẩm được tạo hình độc đáo bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, hình thành dáng vóc con ngựa từ các khối chữ cấu thành tên thành phố Đà Nẵng cùng địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa. Các tiểu cảnh hoa lớn được trang trí tại các điểm du lịch phục vụ du khách tham quan chụp ảnh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tiểu cảnh linh vật ngựa và hoa chào năm mới 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Không chỉ là điểm nhấn tạo hình mới mẻ, “Kim Mã Hợp Nhất” còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hội tụ, liên kết và thống nhất trong diện mạo chung của thành phố; thể hiện tinh thần đồng thuận, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Linh vật thứ hai là “Kim Mã 4.0” với chiều cao 4,3m, chiều dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m, trở thành biểu trưng nổi bật cho hình ảnh Đà Nẵng, được bố trí tại khu vực sàn cảnh quan phía Nam, đoạn đuôi cầu Rồng. Với phong cách tạo hình đương đại, các đường nét khỏe khoắn, năng động, mô hình ngựa máy biểu trưng cho tinh thần tốc độ, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng không ngừng. Hình tượng ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong và vươn xa được khai thác như thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế số và hướng tới xã hội số toàn diện.

Cùng gia đình đón xuân tại đường hoa Bạch Đằng, chị Lê Thị Phượng (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng ra đường hoa du Xuân, nhưng năm nay cảm nhận rõ sự đầu tư quy mô và sáng tạo hơn. Thành phố ngày càng đẹp, văn minh. Chúng tôi rất tự hào và tin tưởng Đà Nẵng sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Khách quốc tế tham quan thành phố Đà Nẵng trong những ngày giáp Tết 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Dọc các tuyến phố trung tâm, công viên và khu dân cư, nhiều cụm trang trí hoa Tết, đèn lồng và tiểu cảnh được triển khai đồng bộ, tạo diện mạo tươi mới cho đô thị. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng âm nhạc Xuân vang lên khắp nơi; nhiều gia đình trong trang phục áo dài truyền thống lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm trong tiết trời mát mẻ miền Trung.

Bà Mercedita Manzano, du khách đến từ Philippines bày tỏ: “Tôi rất vui và ấn tượng khi được đến Đà Nẵng vào dịp năm mới. Mọi người ở đây rất hiếu khách, vui vẻ và thân thiện. Không khí lễ hội thật rộn ràng và ấm áp”.

Không khí du Xuân sôi động cũng lan tỏa tại Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Với chủ đề “Hành trình Khai Lộc”, Lễ hội Thần Tài 2026 được khởi động từ ngày 18/2 đến 4/3/2026 (Mùng 2 – 16 tháng Giêng Âm lịch), diễn ra trong khung giờ 9 giờ – 11 giờ 30 hằng ngày, mang đến không gian lễ hội giàu bản sắc, kết hợp giữa truyền thống và trải nghiệm hiện đại.

Theo bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông và Marketing Khu du lịch, điểm nhấn của lễ hội là hành trình trải nghiệm thông qua 5 trạm đón lộc cùng chuỗi hoạt động như trống hội khai Xuân, múa Lân – Sư – Rồng, diễu hành Thần Tài và 12 con giáp, xin chữ đầu năm, thưởng thức Bài Chòi, in tranh Đông Hồ… “Lễ hội hướng tới mục tiêu tạo dựng hành trình du Xuân ý nghĩa, giúp du khách không chỉ đón nhận may mắn đầu năm mà còn kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa”, bà Hương cho biết.