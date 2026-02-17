Đà Nẵng rộn ràng đón khách quốc tế đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Các du khách được tặng quà và trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại chương trình khai xuân chào đón du khách xông đất. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tại khuôn viên phía Nam cầu Rồng, chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục múa lân sư rồng, tạo không khí hân hoan trong những giờ phút đầu năm. Du khách được tặng quà lưu niệm, lì xì đầu xuân, tham gia hái lộc và tham quan không gian đường hoa rực rỡ. Nhiều hoạt động tái hiện nét đẹp Tết truyền thống cũng được tổ chức, mang đến không khí Xuân ấm áp, thân thiện.

Cùng thời điểm, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chương trình chào đón du khách được tổ chức trang trọng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và nghi thức tặng quà đầu năm. Chuyến bay FD634 từ Bangkok (Thái Lan) đưa hơn 200 du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố trong những ngày đầu năm mới.

Tại ga đến quốc tế, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng đã trao hoa, quà lưu niệm và voucher trải nghiệm dịch vụ cho 5 hành khách may mắn trên chuyến bay. Toàn bộ hành khách được tham gia hái lộc đầu Xuân và nhận các phần quà mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa và ấn phẩm du lịch. Du khách quốc tế được tặng quà lì xì đầu năm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết, việc tổ chức đồng thời các hoạt động chào đón du khách tại cửa ngõ hàng không và khu vực trung tâm thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, phục vụ, góp phần tạo ấn tượng thân thiện, ấm áp ngay từ khi du khách đặt chân đến thành phố.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và các đơn vị liên quan, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 22/2/2026, tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500 chuyến, tăng khoảng 36% so với dịp Tết Ất Tỵ 2025. Tần suất khai thác trung bình khoảng 173 chuyến/ngày, tăng 46 chuyến/ngày so với cùng kỳ năm trước. Các du khách quốc tế đến "xông đất" thành phố trong ngày đầu năm mới 2026 được chào đón tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Những tín hiệu tích cực này cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng ổn định của ngành du lịch Đà Nẵng, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, mở rộng đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ trong năm 2026./.