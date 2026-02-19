Đà Nẵng "đón sóng" khách tàu biển, mở rộng dư địa tăng trưởng

Tàu du lịch biển Seabourn Encore cập cảng Tiên Sa đưa du khách đến tham quan Đà Nẵng trong những ngày đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Phân khúc tàu biển mở ra dư địa tăng trưởng mới

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), chuyến tàu du lịch biển Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác đã cập Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, mang theo hơn 1.000 người, gồm 580 du khách đến từ các thị trường Anh, Pháp, Hoa Kỳ và khoảng 500 thuyền viên đến tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, các khu nghỉ dưỡng ven biển; đồng thời kết nối hành trình đến Phố cổ Hội An.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón với những tiết mục múa lân sôi động, tặng các phần quà lưu niệm như nón lá, bánh chưng, bánh tét… đã mang đến cho du khách ấn tượng đầu tiên về một Đà Nẵng thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở một lễ đón tàu biển du khách đầu năm. Trong suốt giai đoạn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 16–22/2), Đà Nẵng liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế, nâng tổng số lượt khách tàu biển đến thành phố lên gần 4.200 lượt. Trong đó, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), thành phố chào đón khoảng 2.800 du khách đến từ các thị trường châu Âu như Italy, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), tiếp tục có thêm khoảng 650 du khách châu Âu...

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận kết quả tích cực về lượng du khách tàu biển đến thành phố, cho thấy phân khúc này đang phục hồi rõ nét và tăng trưởng ổn định sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường du lịch quốc tế. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tăng cường liên kết với các hãng tàu, cảng biển và doanh nghiệp lữ hành quốc tế nhằm thu hút thêm nhiều chuyến tàu và du khách trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh tặng quà cho du khách tại lễ đón. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh cho biết, du lịch tàu biển đang mở ra dư địa tăng trưởng rất lớn cho ngành du lịch thành phố. Đây là phân khúc khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao, yêu cầu chất lượng dịch vụ khắt khe và có sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh điểm đến. Mỗi chuyến tàu cập cảng Tiên Sa không chỉ mang đến hàng nghìn du khách mà còn tạo động lực cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên đến thương mại, ẩm thực và dịch vụ địa phương.

Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch tàu biển như vị trí trung tâm của miền Trung, kết nối thuận lợi với các di sản văn hóa thế giới và điểm đến nổi tiếng như Hội An, Huế, Mỹ Sơn; hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; hạ tầng giao thông đồng bộ và môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng này, theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, thành phố cần tiếp tục đầu tư hạ tầng cảng biển chuyên biệt phục vụ tàu khách quốc tế cỡ lớn; nâng cao chất lượng các sản phẩm tham quan trong ngày; đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn nhằm chuyển đổi nhóm khách tàu biển thành khách lưu trú dài ngày, qua đó gia tăng mức chi tiêu và giá trị gia tăng cho ngành du lịch.

Đại diện các doanh nghiệp phục vụ du khách tàu biển cho biết, đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để đảm bảo chất lượng phục vụ ngay từ đầu năm. Việc chuẩn bị chu đáo từ khâu đón tiếp tại cảng, phân luồng phương tiện, tổ chức tour tham quan trong ngày đến công tác hậu cần là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, tạo ấn tượng tốt về hình ảnh điểm đến. Doanh nghiệp cũng xác định du lịch tàu biển là thị trường chiến lược, do đó luôn sẵn sàng nguồn lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các hãng tàu và du khách quốc tế. Ban tổ chức tặng quà chúc mừng các du khách đến tham quan Đà Nẵng trong dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tạo đà cho mục tiêu 19,1 triệu lượt khách năm 2026

Không khí sôi động tại lễ đón tàu biển đầu Xuân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách quốc tế. Ông Don Williamson, du khách đến từ Hoa Kỳ, chia sẻ đây là lần đầu tiên ông đến Đà Nẵng và cảm nhận rõ sự nồng nhiệt, chu đáo trong khâu đón tiếp. Theo ông, con người và thiên nhiên Việt Nam rất đẹp; ông háo hức được tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố trong ngày đầu năm mới.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại nhiều thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường liên kết với các hãng hàng không, hãng tàu biển và doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm đa dạng hóa nguồn khách và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, bước sang năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 7,86 triệu lượt, với mức tăng trưởng kỳ vọng từ 13–15%. Ngành du lịch phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút khách quốc tế.

Những tín hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đặc biệt là sự gia tăng trở lại của phân khúc khách tàu biển, đang tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong ngành. Du lịch – dịch vụ tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế thành phố, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.

Với đà tăng trưởng tích cực, cùng chiến lược phát triển đồng bộ, linh hoạt, Đà Nẵng kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm bứt phá của ngành du lịch, trong đó du lịch tàu biển đóng vai trò ngày càng rõ nét, góp phần nâng cao vị thế thành phố biển miền Trung trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới./.