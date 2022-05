Đà Nẵng nhộn nhịp đón du khách dịp nghỉ lễ

Khách du lịch vui chơi tại các bãi biển Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ năm nay. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng chào đón du khách với hàng loạt chương trình, sự kiện hấp dẫn để thu hút du khách. Mở màn là chuỗi sự kiện mùa du lịch biển 2022 với chương trình "Khai trương mùa du lịch biển" diễn ra từ ngày 28/4-3/5 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành với nhiều hoạt động sôi động. Các chương trình đã diễn ra như cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật; chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; trưng bày mô hình nghệ thuật bãi biển tạo các điểm "check in" cho du khách tại các bãi biển trên địa bàn; trình diễn thuyền buồm; chợ phiên đồ cổ Đà Thành; triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Sơn Trà" và "Tác hại của việc cho khỉ ăn"… Cùng với đó là các hoạt động do ngành Văn hóa và Thể thao tổ chức như: Vũ hội đường phố, biểu diễn Ảo thuật đường phố trên các tuyến phố Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Tối 30/4, đêm khai mạc chương trình "Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2022" và khai trương "Bãi biển đêm Mỹ An" đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết, chương trình Mùa du lịch biển là điểm nhấn trong dịp lễ năm nay với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút du khách đến tham quan du lịch tại Đà Nẵng. Đồng thời, thực hiện chủ trương của thành phố về đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, các hoạt động dịch vụ mới tại bãi biển đêm Mỹ An được đưa vào khai trương phục vụ người dân, du khách. Cùng với đó là nhiều hoạt động mới lạ và ấn tượng: Vườn Bia, Lễ hội Diều, Giải hiphop Danang Summer Camp, không gian nhảy freestyle Dork Dancing. Đặc biệt, bãi biển đêm Mỹ An với sân khấu chiếu phim ngoài trời, sân khấu nghệ thuật biển và các xe ẩm thực lưu động với nhiều món ăn hấp dẫn, độc đáo và thú vị đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tung ra chương trình khuyến mãi, tri ân du khách với nhiều hạng mục được đầu tư, nâng cấp: Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài với nhiều hạng mục mới đã đưa vào hoạt động và sử dụng miễn phí trong gói phổ thông như: Khu rừng tình yêu, khu tắm khoáng tự nhiên có nhiều hồ lớn, nhỏ với các nhiệt độ khác nhau để phục vụ nhu cầu tắm khoáng chăm sóc sức khoẻ của du khách, cảnh quan sườn đồi được mở rộng… Khu du lịch đưa vào hoạt động nhà hàng Phượng Hoàng chuyên phục vụ buffet lẩu và buffet nướng để tăng sự đa dạng cho dịch vụ ẩm thực của du khách đến từ mọi miền đất nước.

Công viên châu Á (Đà Nẵng) – Asia Park đã mở cửa trở lại vào đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 và miễn phí toàn bộ vé vào cổng cho người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại đây. Công viên còn triển khai các hình thức vé ưu đãi dành cho du khách muốn trải nghiệm dịch vụ và các trò chơi đẳng cấp tại công viên.

Tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm thế giới siêu thực với "Cổng Thời gian". Đây là công trình mới được khai trương vào dịp 30/4. Tại đây, du khách sẽ được "xuyên không" vào xứ sở của những người khổng lồ tại vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng. Chuyến tàu hỏa leo núi 2 được khai trương, du khách sẽ trải qua hành trình du ngoạn kéo dài gần 430m ngập tràn hoa cỏ trên đỉnh núi để rời Vương quốc Mặt Trời và đến với Vương quốc Mặt Trăng…

Các khu, điểm du lịch, di tích quốc gia đặc biệt như: Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm tiếp tục mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, khách du lịch đến Đà Nẵng khá đông. Do dự đoán trước được tình hình, ngành Du lịch đã có sự chuẩn bị chu đáo, làm việc với các ngành để điều tiết giao thông tránh xảy ra ùn tắc. Các khách sạn, khu, điểm tham quan du lịch, các đơn vị lữ hành đều đảm bảo công tác đón và phục vụ du khách.

Khu Du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần tài ghi nhận hơn 6.000 lượt khách đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trong ngày đầu nghỉ lễ. Dự kiến trong dịp lễ này, Khu Du lịch sẽ đón khoảng 25.000 đến 30.000 lượt khách. Khu Du lịch đã chuẩn bị tốt công tác đón và phục vụ lượng khách tăng cao trong dịp lễ.

Tại Khu Du lịch Sun World Bà Nà Hills, ngày đầu tiên ghi nhận số lượng khách đạt hơn 10.000 người. Du khách đến đây khá hào hứng với các hoạt động mới được khu du lịch đưa vào khai thác trong dịp này như: Thác Thần Mặt Trời với hơn 40 bức tượng vàng mang chủ đề huyền thoại Hy Lạp; lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022; show diễn The battle of the Moon Kingdom; trải nghiệm công nghệ thực tế ảo hiện đại cùng rạp chiếu phim Airship "Mắt Bay" ngắm nhìn Vương quốc Mặt Trăng; du hành cùng chuyến tàu hỏa leo núi số 2, ngắm thiên nhiên hùng vĩ để tiến vào Lâu đài Mặt Trăng kỳ ảo…

Anh Trần Văn Nguyên, du khách Hà Nội chia sẻ, sau hai năm gia đình quay lại Đà Nẵng cảm thấy rất bất ngờ với những trải nghiệm mới tại Sun World Bà Nà Hills, nhiều hoạt động, khu vui chơi mới được đầu tư hoành tráng và show diễn rất hấp dẫn.

Công viên nước Mikazuki 365 Đà Nẵng cũng ghi nhận lượt khách tăng cao. Riêng lượng khách lưu trú tại khu villa Danang Mikazuki Japanese Resorts & Spa đạt 100% công suất. Theo đại diện phòng kinh doanh, trong dịp lễ này, dự kiến Khu Du lịch sẽ thu hút khoảng 15.000 khách.

Thông tin từ ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, hiện tại, khách sạn gần như kín phòng và giá phòng vẫn được giữ ổn định so với trước lễ.



Những ngày qua, biển Đà Nẵng vô cùng sôi động với rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Lễ hội thả diều nghệ thuật với hàng chục cánh diều hình chim, cá nemo, bạch tuộc… được thả lên bầu trời vô cùng rực rỡ. Cùng với đó là các hoạt động thể thao lôi cuốn sự tham gia của người dân, du khách như: Giải đua Sup, trình diễn dù lượn không động cơ, Lễ hội Life’s beach… diễn ra tại khu vực biển Mân Thái, quận Sơn Trà (ngày 29 – 30/4). Tắm mưa nhân tạo khổng lồ của Sprite (ngày 29/4 – 1/5) tại bãi biển Phạm Văn Đồng. Khu vực Biển Đà Nẵng ghi nhận khoảng 20.000 khách tham dự các hoạt động trong ngày 30/4. Các khu vui chơi giải trí như Công viên châu Á, Helio Center với nhiều sản phẩm mới, miễn phí vé vào cổng thu hút rất đông người dân và du khách.

Du khách Nguyễn Thị Mỹ Duyên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chị và gia đình rất hào hứng khi nghỉ lễ tại Đà Nẵng, thời tiết khá mát mẻ, giao thông thuận lợi, không bị kẹt xe, mặc dù là ngày lễ nhưng giá dịch vụ không tăng, nhân viên phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình và thân thiện.

Hai ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, dự báo thời tiết Đà Nẵng khá thuận lợi cho các hoạt động của du khách và còn rất nhiều các hoạt động sẽ được diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời trong dịp nghỉ lễ năm nay./.